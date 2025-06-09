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Прививка не спасает от укусов клещей: чем тогда спасать животное

2:21
Зоосфера » Собаки

Каждая прогулка по траве для питомца может стать опасной: едва заметный паразит способен спровоцировать болезнь, опасную для жизни. Без защиты — как на минном поле.

Клещи
Фото: freepik.com by Karolina Kabat, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Клещи

Проверка — обязательна

Первое, что вы можете сделать — осматривать питомца после каждой прогулки. Особенно тщательно — если шерсть тёмная и густая. Прощупывайте пальцами в перчатках или проходите по шерсти частым гребнем: клещи отлично маскируются.

Шампуни — краткосрочные бойцы

Их задача — временно отпугнуть паразита. Купать питомца придётся раз в неделю, и только после полного высыхания можно выходить на улицу.

Ошейники: удобно, но не для всех

Инсекто-акарицидные ошейники больше подойдут маленьким и гладкошерстным любимцам. Главное — надеть правильно: между ошейником и шеей должны проходить два пальца. Эффект начинается спустя 48 часов, не раньше.

Спреи — экстренная защита

Идеальны перед походом в "травяные джунгли". Их распыляют заранее, минимум за два часа до выхода. После обработки — никакой воды и контакта с другими животными. Морду — не трогаем.

Капли: точечно и эффективно

Наносятся вдоль позвоночника и шеи, раздвигая шерсть. Защита включается через сутки, а первые трое суток — никаких водных процедур.

Таблетки — защита изнутри

Для активных животных — часто лучший вариант. Через несколько часов после приёма кровь становится ядом для паразитов. Только по согласованию с ветеринаром!

Вакцина есть, но не спасает от укуса

Она смягчит течение бабезиоза, но не заменит защитные обработки. Даже привитые животные нуждаются в средствах против клещей.

Важно помнить:

  • Все препараты токсичны. Следуйте инструкции, чтобы избежать аллергии и отравления.
  • Обрабатывайте животное в перчатках. После — вымойте руки с мылом.
  • Не давайте питомцу слизывать препарат. Прячьте средства от детей и ограничьте контакт ребёнка с животным на 2-3 дня.
  • Обязательно консультируйтесь с врачом: выбор средства зависит от вида, возраста и образа жизни любимца.

Уточнения

Клещи́ (лат  Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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