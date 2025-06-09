Прививка не спасает от укусов клещей: чем тогда спасать животное

Каждая прогулка по траве для питомца может стать опасной: едва заметный паразит способен спровоцировать болезнь, опасную для жизни. Без защиты — как на минном поле.
Первое, что вы можете сделать — осматривать питомца после каждой прогулки. Особенно тщательно — если шерсть тёмная и густая. Прощупывайте пальцами в перчатках или проходите по шерсти частым гребнем: клещи отлично маскируются.
Их задача — временно отпугнуть паразита. Купать питомца придётся раз в неделю, и только после полного высыхания можно выходить на улицу.
Инсекто-акарицидные ошейники больше подойдут маленьким и гладкошерстным любимцам. Главное — надеть правильно: между ошейником и шеей должны проходить два пальца. Эффект начинается спустя 48 часов, не раньше.
Идеальны перед походом в "травяные джунгли". Их распыляют заранее, минимум за два часа до выхода. После обработки — никакой воды и контакта с другими животными. Морду — не трогаем.
Наносятся вдоль позвоночника и шеи, раздвигая шерсть. Защита включается через сутки, а первые трое суток — никаких водных процедур.
Для активных животных — часто лучший вариант. Через несколько часов после приёма кровь становится ядом для паразитов. Только по согласованию с ветеринаром!
Она смягчит течение бабезиоза, но не заменит защитные обработки. Даже привитые животные нуждаются в средствах против клещей.
Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).
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