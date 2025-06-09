Сладкое угощение для хвостатых: как кормить клубникой безопасно

Собака с удовольствием угощается ягодой, а хозяин улыбается: так ли всё радужно? Лакомство, казалось бы, безобидное — но есть нюансы, которые важно знать каждому владельцу.
В умеренных количествах клубника действительно безопасна для собак. В ней нет токсичных веществ, способных навредить. Более того, сладкий вкус делает ягоду особенно привлекательной: питомцы охотно тянутся за сочным кусочком, и это вполне понятно.
Однако включать клубнику в рацион нужно с осторожностью. Она не заменит полноценное питание и не должна становиться ежедневной привычкой.
Умеренность — главный принцип: перебор с ягодами грозит расстройством пищеварения.
Норма зависит от размера питомца. Маленьким собакам достаточно пары кусочков, тогда как крупные могут позволить себе чуть больше. Но даже взрослым животным клубника должна оставаться лишь эпизодическим угощением.
Особенно полезна ягода пожилым питомцам: она содержит антиоксиданты, поддерживающие здоровье в зрелом возрасте.
Можно, но осторожно. Как только малыш перешёл на твёрдую пищу, допустимо понемногу предлагать ему клубнику. Главное — начинать с малого и наблюдать за реакцией организма.
Клубника — это не основа рациона, а маленькое удовольствие. Основу меню собаки должен составлять качественный специализированный корм, соответствующий возрасту и потребностям животног
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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