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Кто воет в джунглях и смеётся под водой? Жуткие звуки природы, которые легко спутать с призраками

3:18
Зоосфера

Вы идёте по лесу — тишина, шорох листьев… и вдруг раздаётся протяжный вой, будто кто-то плачет. Или истеричный смех — как из хоррора. Только это не привидение. Это животные. И многие из них звучат так, что волосы встают дыбом даже у опытных натуралистов. Вот ТОП-7 самых пугающих и странных "голосов" дикой природы.

Два гиббона в ночных джунглях
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Два гиббона в ночных джунглях

Гиббонг, который плачет, как человек

  • Гиббоны из тропических лесов Юго-Восточной Азии поют с утра как настоящие оперные драматурги. Их завывания — это настоящий концерт тоски, напоминающий плач человека, потерявшего всё. Особенно жутко звучит в тумане, когда эхо уходит вглубь джунглей.

Кит-клоун: кто хихикает на дне океана

  • Кашалоты и дельфины умеют смеяться. Нет, правда. Во время игр или общения некоторые из них издают звуки, похожие на хихиканье с привкусом безумия. На записях с гидрофона это звучит как подводный смех клоуна — весёлый, но тревожный.

Лягушка-овца, которая пугает туристов

  • Австралийская лягушка коретта квакует так, будто кричит потерянный ягнёнок. Её тревожное "меее" в сумерках сбивает с толку даже бывалых. Особенно если не видно, кто именно подаёт голос.

Попугай-имитатор: крики, бензопилы и полиция

  • Белые какаду не просто повторяют слова. Они могут имитировать детский плач, женские крики, лай, визг тормозов и даже звук дрели. Настолько точно, что в Австралии их голоса не раз становились причиной вызова полиции — люди думали, что кому-то плохо.

Олень, кричащий как существо из кошмара

  • В сезон гона самцы оленей издают глухой, надрывный рёв, похожий на предсмертный крик. Особенно страшно это звучит ночью в тумане — будто в лесу кто-то умирает и зовёт на помощь.

Гоацин и ревун: театр одного крика

  • Обитатели Амазонии — гоацины и ревуны — мастера голосового хоррора. Их вопли — смесь визга, стона и лая. При первом прослушивании кажется, что в джунглях завёлся монстр, а не травоядная птица или обезьяна.

Гиена, которая смеётся, как маньяк

  • Смех гиены — это не мем. Это настоящий визжащий хохот, который возникает, когда животное нервничает или спорит за добычу. И он больше похож на истерику психопата, чем на весёлый звук. Особенно если слышен из темноты.

Почему природа так звучит

  • Некоторые животные маскируются под другие виды, чтобы отпугнуть врагов.
  • Другие используют голос для привлечения партнёра или защиты территории.
  • А иногда — это просто способ выразить эмоции. Даже у лягушки.

Вывод

Иногда лес или джунгли звучат как хор из фильмов ужасов. Но это не паранормальное — это природа в своей настоящей, драматичной и жутковатой форме. Прислушайтесь — и, возможно, вы поймёте, что страх и красота в лесу всегда идут рядом.

Уточнения

Джу́нгли — древесно-кустарниковые заросли в сочетании с высокими грубостебельными злаками.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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