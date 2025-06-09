Кто воет в джунглях и смеётся под водой? Жуткие звуки природы, которые легко спутать с призраками

3:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы идёте по лесу — тишина, шорох листьев… и вдруг раздаётся протяжный вой, будто кто-то плачет. Или истеричный смех — как из хоррора. Только это не привидение. Это животные. И многие из них звучат так, что волосы встают дыбом даже у опытных натуралистов. Вот ТОП-7 самых пугающих и странных "голосов" дикой природы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Два гиббона в ночных джунглях

Гиббонг, который плачет, как человек

Гиббоны из тропических лесов Юго-Восточной Азии поют с утра как настоящие оперные драматурги. Их завывания — это настоящий концерт тоски, напоминающий плач человека, потерявшего всё. Особенно жутко звучит в тумане, когда эхо уходит вглубь джунглей.

Кит-клоун: кто хихикает на дне океана

Кашалоты и дельфины умеют смеяться. Нет, правда. Во время игр или общения некоторые из них издают звуки, похожие на хихиканье с привкусом безумия. На записях с гидрофона это звучит как подводный смех клоуна — весёлый, но тревожный.

Лягушка-овца, которая пугает туристов

Австралийская лягушка коретта квакует так, будто кричит потерянный ягнёнок. Её тревожное "меее" в сумерках сбивает с толку даже бывалых. Особенно если не видно, кто именно подаёт голос.

Попугай-имитатор: крики, бензопилы и полиция

Белые какаду не просто повторяют слова. Они могут имитировать детский плач, женские крики, лай, визг тормозов и даже звук дрели. Настолько точно, что в Австралии их голоса не раз становились причиной вызова полиции — люди думали, что кому-то плохо.

Олень, кричащий как существо из кошмара

В сезон гона самцы оленей издают глухой, надрывный рёв, похожий на предсмертный крик. Особенно страшно это звучит ночью в тумане — будто в лесу кто-то умирает и зовёт на помощь.

Гоацин и ревун: театр одного крика

Обитатели Амазонии — гоацины и ревуны — мастера голосового хоррора. Их вопли — смесь визга, стона и лая. При первом прослушивании кажется, что в джунглях завёлся монстр, а не травоядная птица или обезьяна.

Гиена, которая смеётся, как маньяк

Смех гиены — это не мем. Это настоящий визжащий хохот, который возникает, когда животное нервничает или спорит за добычу. И он больше похож на истерику психопата, чем на весёлый звук. Особенно если слышен из темноты.

Почему природа так звучит

Некоторые животные маскируются под другие виды, чтобы отпугнуть врагов.

Другие используют голос для привлечения партнёра или защиты территории.

А иногда — это просто способ выразить эмоции. Даже у лягушки.

Вывод

Иногда лес или джунгли звучат как хор из фильмов ужасов. Но это не паранормальное — это природа в своей настоящей, драматичной и жутковатой форме. Прислушайтесь — и, возможно, вы поймёте, что страх и красота в лесу всегда идут рядом.

Уточнения

Джу́нгли — древесно-кустарниковые заросли в сочетании с высокими грубостебельными злаками.

