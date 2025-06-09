Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не спишь — готовься к смерти: доказано, что это убивает сердце и мозг
47-й курган в Гордионе: кто был погребён в этом месте
Не допускайте перегрева: когда лучше отложить огородные дела летом
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Россия отправила на экспорт 30 тысяч тонн иваси: вторая позиция на рынке
Вкуснее, чем у бабушки: готовим нежнейшие кабачковые оладьи — секрет в этом
Ночной перекус без риска: как ужинать и не набрать вес? Вот секретный рецепт похудения
Садальский назвал самые разрушительные для психики телепередачи
Чистящие таблетки для унитаза своими руками: дёшево и быстро

Звери - оборотни: как превратить себя в песок, водоросль или собственную тень

3:04
Зоосфера

Кажется, хамелеоны умеют всё. Но на самом деле они — лишь верхушка айсберга. В мире животных есть настоящие иллюзионисты: одни становятся невидимыми, другие притворяются опасными, третьи — вообще меняют форму тела. Эти звери будто бы сбежали со съёмок фильма о шпионах или мутантах. Вот кто они — и зачем им вся эта "магия".

Рыба Камбала в засаде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рыба Камбала в засаде

Осьминоги и каракатицы: главные маскировщики океана

  • Каракатицы способны в реальном времени менять цвет и текстуру кожи, становясь похожими на кораллы, камни, песок.
  • Мимический осьминог - и вовсе актёр высшей категории: он имитирует змей, камбал, медуз. Не просто исчезает, а притворяется смертельно опасным.

Цель: отпугнуть хищника, обмануть добычу, остаться в живых.

Не только хамелеоны

Хамелеоны действительно умеют менять цвет, но:

  • Агамы в брачный сезон становятся ярко-синими или красными — для привлечения внимания.
  • Гекконы адаптируют не только цвет, но и фактуру кожи — под матовый или глянцевый свет.

Цель: показать эмоции, охладиться, или скрыться от врага.

Рыбы-невидимки

  • Камбалы меняют узор под цвет морского дна — идеальная засада.
  • Рыба-стеклянка почти прозрачна: видно только кости, а органы спрятаны под специальным светопоглощающим слоем.

Цель: слиться с окружающей средой, спрятаться от хищника.

Гусеницы и бабочки — мастера превращений

  • Одни гусеницы выглядят как сучки.
  • Другие — при угрозе вздуваются, имитируя змеиную морду с глазами.
  • Бабочка-калимма при сложенных крыльях — сухой лист.
  • А у павлиноглазок — глазки на крыльях, чтобы напугать птиц.

Цель: замаскироваться или шокировать хищника неожиданным "лицом".

Крабы, пауки и жуки с камуфляжем

  • Крабы-декораторы буквально украшают себя водорослями.
  • Пауки-бокоходы прикидываются птичьим помётом.
  • Жуки-чернотелки замирают и становятся похожими на камень или мусор.

Цель: остаться незамеченным — это тоже стратегия выживания.

Пауки с суперспособностями

  • Некоторые меняют цвет тела в зависимости от цветка, на котором сидят.
  • Другие просто складывают лапки и "растворяются" в фоне листвы.

Цель: подкрасться к добыче или спрятаться от врага.

Как это работает

  • Хроматофоры: клетки, меняющие цвет (у моллюсков, рептилий)
  • Изменение формы тела: вздутие, разворот, "змееподобная" поза
  • Поведенческая маскировка: имитация другого вида или "неинтересного" объекта

Почему это важно

Эти способности — не трюки, а инструменты выживания. Эволюция оттачивала их веками, чтобы сделать невидимость, обман и мимикрию частью повседневной борьбы за жизнь.

Быть невидимым — не значит быть слабым. Это значит быть умным.

Уточнения

Мимикрия — выражение, введённое в зоологию первоначально Генри Уолтером Бейтсом для обозначения некоторых особенных случаев чрезвычайного внешнего сходства между различными видами животных, принадлежащих к различным родам и даже семействам и отрядам.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
91-летний Владимир Познер станет ведущим свадьбы Павла Деревянко: сколько звезда заплатит за легенду?
Шоу-бизнес
91-летний Владимир Познер станет ведущим свадьбы Павла Деревянко: сколько звезда заплатит за легенду? Аудио 
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Наука и техника
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Авто
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых Аудио 
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Киев снова с гуманным лицом: тела погибших солдат ВСУ? Спасибо, не надо Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Забытая революция: эти останки переворачивают наше представление о человеческой истории
Лазерный луч взломал законы физики — и это изменит мир
Лазерный луч взломал законы физики — и это изменит мир
Последние материалы
Чистящие таблетки для унитаза своими руками: дёшево и быстро
Грибок на ногтях: что делать, чтобы вернуть ногам ухоженный вид и избежать осложнений
Как выбрать идеальный коврик для йоги: секреты, которые изменят вашу практику и результат
Уникальный рецепт защиты для ваших огурцов: как молоко превращается в суперсредство
Секрет крепких ногтей спрятан в холодильнике — ты точно его ешь, но не подозреваешь
Легенды вторичного рынка: вот какие авто не боятся ни соли, ни времени
Живая энергия: учёные раскрыли механизм, который делает бактерии миниатюрными электростанциями
Экспортная зависимость: как Россия обогнала мировых гигантов
Друзья или еда? Необычные союзы среди диких животных, которые удивляют учёных
Выпить кофе и уйти с новой одеждой: как модные бренды Сеула соблазняют туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.