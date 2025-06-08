Лесные мстители: как кабаны воруют машины, рюкзаки и еду у туристов

Когда-то люди боялись волков, теперь — кабанов. Эти "копытные бандиты" стали настолько наглыми, что воруют у туристов рюкзаки, забираются в палатки и даже запускают автомобили. Звучит как анекдот, но такие случаи — реальность.
Сегодня дикие свиньи не прячутся. Они выходят к домам, рыщут по кемпингам, лезут в машины. В Сочи кабаны по ночам устраивают настоящие рейды: выносят еду, воруют обувь, грызут спальные мешки и пугают туристов.
Самый известный случай — в Германии: кабан на пляже выхватил ноутбук у нудиста. Мужчине пришлось гнаться за ним без одежды. Фото стало вирусным.
В Польше дикий кабан влез в машину с открытой дверью, лапой задел рычаг коробки передач — и авто покатилось. Ущерб — 6 000 евро.
Даже если до угона не доходит, кабаны устраивают погромы в салоне: разрывают сиденья, ломают панели, оставляют запах, который не вывести.
Изменения климата и вырубка лесов только ускорили их сближение с человеком.
Кабаны — уже не просто обитатели леса. Это сообразительные соседи, которые умеют воровать, запоминать и мстить. А вы уверены, что в вашем рюкзаке ничего вкусного?
Каба́н (лат. Sus scrofa), или вепрь, или ди́кая свинья́, — парнокопытное млекопитающее из рода кабанов семейства свиных, одно из самых распространённых видов семейства свиных на Земле.
Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.