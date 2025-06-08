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Лесные мстители: как кабаны воруют машины, рюкзаки и еду у туристов

2:05
Зоосфера

Когда-то люди боялись волков, теперь — кабанов. Эти "копытные бандиты" стали настолько наглыми, что воруют у туристов рюкзаки, забираются в палатки и даже запускают автомобили. Звучит как анекдот, но такие случаи — реальность.

Кабан тащит синий рюкзак
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кабан тащит синий рюкзак

Кабаны больше не боятся людей

Сегодня дикие свиньи не прячутся. Они выходят к домам, рыщут по кемпингам, лезут в машины. В Сочи кабаны по ночам устраивают настоящие рейды: выносят еду, воруют обувь, грызут спальные мешки и пугают туристов.

Самый известный случай — в Германии: кабан на пляже выхватил ноутбук у нудиста. Мужчине пришлось гнаться за ним без одежды. Фото стало вирусным.

Кабан-угонщик — уже не шутка

В Польше дикий кабан влез в машину с открытой дверью, лапой задел рычаг коробки передач — и авто покатилось. Ущерб — 6 000 евро.
Даже если до угона не доходит, кабаны устраивают погромы в салоне: разрывают сиденья, ломают панели, оставляют запах, который не вывести.

Почему кабаны стали такими дерзкими

  • Умные и всёядные.
  • Отлично запоминают, где "вкусно".
  • Адаптируются к людям и городу.
  • Учатся открывать молнии, замки и даже справляются с сигнализациями.

Изменения климата и вырубка лесов только ускорили их сближение с человеком.

Как защититься от "кабаньего интереса"

  • Еду — только в герметичный контейнер, лучше в подвес.
  • Машину и палатку закрывайте наглухо.
  • Не кормите кабана! Он запомнит и придёт с компанией.
  • Если вышел на вас — не бегите. Спокойно отступайте, не смотрите в глаза, не кричите.

Итог: дикая природа идёт к нам — и ею управляет пятачок

Кабаны — уже не просто обитатели леса. Это сообразительные соседи, которые умеют воровать, запоминать и мстить. А вы уверены, что в вашем рюкзаке ничего вкусного?

Уточнения

Каба́н (лат. Sus scrofa), или вепрь, или ди́кая свинья́, — парнокопытное млекопитающее из рода кабанов семейства свиных, одно из самых распространённых видов семейства свиных на Земле.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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