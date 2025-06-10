Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фермер из Чувашии значительно увеличила сбор картофеля: рецепт успеха
Непоправимый урон для нейронов: что происходит, когда вы выпиваете до отключки
Дешевле некуда: чем дачники подкармливают почву без удобрений и затрат
Омлеты со всего света: как разнообразить утро по-французски, по-японски и не только
Чайный пакетик против жира: гениальный трюк для ленивой уборки аэрогриля
Кофе за 53 тысячи рублей: как туристы по ошибке переплатили в тайском кафе
Тест-драйв или фатальная ошибка: как не потерять деньги на ошибочном выборе авто
Будете порхать как бабочка после этой тренировки: упражнение для женщин 40+ для улучшения равновесия
Тренируйтесь только в это время, чтобы действительно похудеть: диетолог назвала точные часы

Здесь нет семьи — только статус: почему жизнь лошади жёстче, чем у волка

2:35
Зоосфера

Внутригрупповые отношения у лошадей строятся по самым суровым законам. В отличие от волчьих стай, где в основе лежит семейная иерархия, в табуне всё держится на жёсткой борьбе, насилии и контроле. Здесь статус не передаётся по любви — его приходится выбивать. Причём буквально.

Лошади
Фото: openverse.org by cone_dmn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лошади

Вожак — один. Остальным остаётся подчиняться

Табун возглавляется только одним жеребцом. Он контролирует всех самок и молодняк, не допуская конкурентов. Любая попытка нарушить его монополию карается укусами, ударами и изгнанием. Вся жизнь — подчинение или борьба за трон. Размножаться разрешается лишь сильнейшим.

Статус — с рождения, но удержать его непросто

Роль жеребёнка в табуне зависит от положения матери. Первые уроки социальной лестницы даются кобылой: кто опасен, кому уступить, с кем можно играть. Но по мере взросления значение "мамкиной репутации" уходит. Становится важно только личное место в иерархии.

Кобылки остаются в табуне, где ведут негласную борьбу за влияние. Их споры чаще всего обходятся без крови — максимум фырканье, прижатые уши и демонстрация задних копыт. Но попадание таким копытом способно убить.

Только одна кобыла имеет абсолютный авторитет

Верховная кобыла — не та, кого выбрал вожак, а та, кого слушаются все. Самая старая, опытная и уважаемая. Она решает, когда табуну переходить на новое пастбище, отдыхать или идти на водопой. Её решения не обсуждаются.

Жеребцам в табуне не место

Созревших самцов альфач рядом с собой не терпит. Подрастающим жеребцам предлагается два пути: занять самое нижнее положение — или быть изгнанным. Слабых и слишком активных выгоняют без колебаний.

Изгнанники либо уходят в одиночество, либо объединяются в холостяцкие группы. Обрести гарем можно лишь одним способом — победив другого вожака. Поединки за власть — дело жизни. Каждая попытка заканчивается шрамами. Но без поражений не бывает побед.

Альфа — не только тиран, но и защитник

Став вожаком, жеребец получает не только доступ к кобылам. На него ложится вся ответственность: защита табуна от других самцов, хищников, внешних угроз. Потеря статуса означает потерю всего.

Уточнения

Ло́шади (лат. Equus) — единственный современный род семейства лошадиных (Equidae) отряда непарнокопытных.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Авто
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше Аудио 
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Домашние животные
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце Аудио 
Собаки, которые пойдут за вами в огонь и воду: 5 пород, готовых на всё
Домашние животные
Собаки, которые пойдут за вами в огонь и воду: 5 пород, готовых на всё Аудио 
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Китай в Лондоне не ведёт переговоры с США, а ставит им условия Любовь Степушова Дроны-призраки и серые зоны: как россияне приближают крах обороны ВСУ — детали с фронта Дмитрий Плотников За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Последние материалы
Омлеты со всего света: как разнообразить утро по-французски, по-японски и не только
Чайный пакетик против жира: гениальный трюк для ленивой уборки аэрогриля
Здесь нет семьи — только статус: почему жизнь лошади жёстче, чем у волка
Кофе за 53 тысячи рублей: как туристы по ошибке переплатили в тайском кафе
Тренируйтесь только в это время, чтобы действительно похудеть: диетолог назвала точные часы
Будете порхать как бабочка после этой тренировки: упражнение для женщин 40+ для улучшения равновесия
Тест-драйв или фатальная ошибка: как не потерять деньги на ошибочном выборе авто
Плакать начинаю: Ольга Бузова рассказала о болезни своей собаки
Фотосинтез был на миллиард лет раньше: открытие, которое переворачивает всё
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.