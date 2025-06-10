Эти животные убивают чаще, чем акулы и тигры — и вряд ли вы их боитесь

Тигры, акулы, медведи? Увы, но список самых опасных животных не совпадает с кинематографическими штампами. Статистика смертей говорит о другом. Главные угрозы — маленькие, настойчивые и, на первый взгляд, вовсе не страшные. Ни клыков, ни когтей, ни рёва. Только боль, яд и микробы.
30. Летучие мыши — 2 смерти в год
Переносчики бешенства. Опасность невелика, но всё же — реальна.
29-28. Медведи и акулы — по 3-4 случая
Да, они опасны. Но встречаются редко. Реальный риск — крайне низкий.
27. Лоси — 5 смертей
Встреча с лосем на трассе нередко заканчивается трагедией.
26-25. Пауки и волки — до 10 смертей в год
Миф об их кровожадности явно преувеличен. Но укусы иногда заканчиваются фатально.
24-23. Коровы и лошади — по 20 случаев
Фермерские травмы: удары копытами, рога, несчастные случаи на пастбищах.
22-21. Львы и леопарды — до 30 смертей
Нападают редко, но агрессия сохраняется.
20. Муравьи — 30 смертей
Опасны не одиночки, а колонии. Особенно — пули и огненные муравьи.
19. Пчёлы — 53 смерти в год
Аллергическая реакция — главный риск.
18. Рыба фугу — 100 смертей
Ошибка повара стоит жизни. Едят — зная последствия.
17. Медузы — 110 случаев
Некоторые виды убивают за минуты. Особенно опасны в тропиках.
16-14. Тигры, олени, буйволы — 125-200 смертей
Столкновения в дикой природе или на дорогах. Особая опасность — в регионах с плотным населением.
13-12. Бегемоты и слоны — по 500 жертв в год
Самые непредсказуемые в Африке. Агрессия, вес и сила делают этих животных крайне опасными.
11. Ленточные черви — 700 смертей
Паразиты, которые медленно убивают. Трудно диагностируются, сложно лечатся.
10. Крокодилы — 1 000 смертей
Атаки молниеносны. Жертвы — в основном вблизи водоёмов.
9. Скорпионы — 3 200 случаев
Особенно опасны в тропических регионах. Яд — смертелен для детей и ослабленных людей.
8. Аскариды — 4 500 смертей
Глисты, приводящие к осложнениям и гибели. Простая гигиена — лучшая защита.
7. Муха цеце — 10 000 смертей
Переносчик сонной болезни. Африка страдает больше всего.
6. Триатомовые клопы — 12 000 смертей
"Ласковый убийца", кусает в губы и передаёт болезнь Шагаса. Опасен не сразу.
5. Пресноводные улитки — 20 000 жертв
Носители шистосомоза. Заразиться можно даже просто войдя в воду.
4. Собаки — 25 000 смертей
Основной источник смертельного бешенства в развивающихся странах.
3. Змеи — 50 000 смертей
Около 5 млн укусов ежегодно. Даже при своевременной помощи риск высок.
2. Люди — более 500 000 смертей
Убийства, войны, насилие. Homo sapiens остаётся одним из самых смертоносных существ.
1. Комары — 1 000 000 смертей ежегодно
Малярия, денге, Зика, желтая лихорадка и десятки других болезней. Каждые 31 секунду в мире умирает человек от укуса комара.
Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.
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