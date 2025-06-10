Эти животные убивают чаще, чем акулы и тигры — и вряд ли вы их боитесь

4:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Тигры, акулы, медведи? Увы, но список самых опасных животных не совпадает с кинематографическими штампами. Статистика смертей говорит о другом. Главные угрозы — маленькие, настойчивые и, на первый взгляд, вовсе не страшные. Ни клыков, ни когтей, ни рёва. Только боль, яд и микробы.

Фото: commons.wikimedia.org by Cbaile19, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Пятнистая муха-фонарь

ТОП-30 смертоносных животных: от летучих мышей до комаров

30. Летучие мыши — 2 смерти в год

Переносчики бешенства. Опасность невелика, но всё же — реальна.

29-28. Медведи и акулы — по 3-4 случая

Да, они опасны. Но встречаются редко. Реальный риск — крайне низкий.

27. Лоси — 5 смертей

Встреча с лосем на трассе нередко заканчивается трагедией.

26-25. Пауки и волки — до 10 смертей в год

Миф об их кровожадности явно преувеличен. Но укусы иногда заканчиваются фатально.

24-23. Коровы и лошади — по 20 случаев

Фермерские травмы: удары копытами, рога, несчастные случаи на пастбищах.

22-21. Львы и леопарды — до 30 смертей

Нападают редко, но агрессия сохраняется.

20. Муравьи — 30 смертей

Опасны не одиночки, а колонии. Особенно — пули и огненные муравьи.

19. Пчёлы — 53 смерти в год

Аллергическая реакция — главный риск.

18. Рыба фугу — 100 смертей

Ошибка повара стоит жизни. Едят — зная последствия.

17. Медузы — 110 случаев

Некоторые виды убивают за минуты. Особенно опасны в тропиках.

16-14. Тигры, олени, буйволы — 125-200 смертей

Столкновения в дикой природе или на дорогах. Особая опасность — в регионах с плотным населением.

13-12. Бегемоты и слоны — по 500 жертв в год

Самые непредсказуемые в Африке. Агрессия, вес и сила делают этих животных крайне опасными.

11. Ленточные черви — 700 смертей

Паразиты, которые медленно убивают. Трудно диагностируются, сложно лечатся.

ТОП-10: от крокодилов до комаров

10. Крокодилы — 1 000 смертей

Атаки молниеносны. Жертвы — в основном вблизи водоёмов.

9. Скорпионы — 3 200 случаев

Особенно опасны в тропических регионах. Яд — смертелен для детей и ослабленных людей.

8. Аскариды — 4 500 смертей

Глисты, приводящие к осложнениям и гибели. Простая гигиена — лучшая защита.

7. Муха цеце — 10 000 смертей

Переносчик сонной болезни. Африка страдает больше всего.

6. Триатомовые клопы — 12 000 смертей

"Ласковый убийца", кусает в губы и передаёт болезнь Шагаса. Опасен не сразу.

5. Пресноводные улитки — 20 000 жертв

Носители шистосомоза. Заразиться можно даже просто войдя в воду.

4. Собаки — 25 000 смертей

Основной источник смертельного бешенства в развивающихся странах.

ТОП-3: абсолютные лидеры

3. Змеи — 50 000 смертей

Около 5 млн укусов ежегодно. Даже при своевременной помощи риск высок.

2. Люди — более 500 000 смертей

Убийства, войны, насилие. Homo sapiens остаётся одним из самых смертоносных существ.

1. Комары — 1 000 000 смертей ежегодно

Малярия, денге, Зика, желтая лихорадка и десятки других болезней. Каждые 31 секунду в мире умирает человек от укуса комара.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

