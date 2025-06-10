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Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки

3:30
Зоосфера

Крупнейший плотоядный зверь в истории планеты — не лев, не акула и не медведь. Это кит. Зубастый. Мощный. Уверенный в себе настолько, что даже стаи косаток предпочитают держаться подальше. Встреча с ним — не шутка: длина тела — до 20 метров, масса — до 80 тонн. Уступая по размерам синим китам, кашалот остаётся рекордсменом по хищности. Все остальные великаны океана питаются планктоном. Этот — охотится по-настоящему.

Хвост рыбы
Фото: flickr.com by Mike Baird, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Хвост рыбы

Без страха и упрёка: хищник весом в 80 тонн

Даже самки достигают 11 метров в длину и 15 тонн веса. Самцы в полтора раза длиннее и в три — тяжелее. Описан случай особи длиной в 20 метров. Новорождённый детёныш весит более тонны — такой старт сразу делает его недоступным для большинства хищников. Единственная угроза — косатки. Но даже они в случае нападения получают отпор: ударом хвоста взрослый кашалот может убить агрессора.

В случае опасности стая кашалотов выстраивается в круг — "маргаритку". В центре — детёныши, по краям — взрослые с хвостами, готовыми к атаке с любой стороны.

Глубоководный кочевник с зубами, как карандаш

Миграции — без границ. В один год — у экватора, в другой — в Арктике. Молодые особи тяготеют к тёплым водам, зрелые предпочитают холод. Охотятся на крупную добычу — существ длиной от метра. Размер одного зуба сравним с канцелярским карандашом. Из него можно было бы выточить нож — или его рукоятку.

Погружение на 2 километра и дыхание на два часа

Кашалоты способны нырять на глубины до 2300 метров и задерживать дыхание на 2 часа. Это возможно благодаря уникальному устройству тела: гибкий скелет, мощная жировая прослойка, улучшенное кислородное снабжение тканей. Рёбра крепятся к позвоночнику хрящами — грудная клетка сжимается, но не ломается.

Связь громче реактивного двигателя

Охота — дело коллективное. Жертва окружается, связь между членами группы поддерживается при помощи щелчков громкостью до 230 децибел — это громче, чем реактивный двигатель. Такой эффект достигается за счёт голосового аппарата, спермацетового органа и так называемого "мелона". Громкость усиливается и фокусируется в узкий конус. Голос товарища слышен с расстояния до 5 км. Эти щелчки выполняют также функцию эхолокации.

Один на один с кальмаром длиной в 20 метров

Крупные самцы могут охотиться в одиночку. В мрачных глубинах они вступают в схватку с гигантскими кальмарами. Шанс выжить у головоногих минимален, но сопротивление происходит: следы от присосок и клювов остаются на коже китов, а клювы — в их желудках.

91 миллион тонн за год

Несмотря на внушительные размеры, каждый день требуется лишь 3% массы тела пищи. Но в масштабах всей популяции — это 91 миллион тонн морепродуктов ежегодно. Для сравнения, всё человечество съедает около 120 миллионов тонн даров моря за тот же срок.

Уточнения

Кашало́т (лат. Physeter macrocephalus) — морское млекопитающее, единственный современный представитель семейства кашалотовых, родственного карликовым кашалотам.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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