Два метра яда и злобы: в каких регионах России прячется гюрза

2:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Время от спокойствия до укуса — всего 0,08 секунды. Стандартная реакция человека — 0,1-0,2. Вывод? Если пройти мимо гюрзы — минимум один укус обеспечен, а иногда и два. Но даже одного бывает достаточно: без противоядия смерть может наступить через 2-4 часа. Самая ядовитая змея России — не просто токсична, а смертельно решительна.

Фото: Wikimedia Commons by Chad Frick and Ulises Frick, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ змея Bothrops brazili

Злоба, яд и маскировка — три визитки гюрзы

Левантская, или тупоносая гадюка, — одна из самых агрессивных змей в дикой природе. Обитает в степях, пустынях и полупустынях Азии, Северной Африки, на Средиземноморских островах и в России — в Дагестане. Всего — около 7 тысяч особей. Отличительные черты: массивное тело до 2 метров, вес до 3 килограммов, широкая голова и приглушённый узор на чешуе. Маскируется идеально, а характер — хуже не придумаешь.

Угроза не пугает — наоборот, провоцирует атаку. Отступать гюрза не любит. Ни шипения, ни предупреждающих движений — только молниеносный удар. Чтобы укусить, способна даже прокусить собственную челюсть.

Один укус — 50 мг гемотоксина

Яд используется в медицине — на его основе делают мази для суставов и мышц. Но если яд попадает в кровь напрямую, начинается разрушение эритроцитов, отказ органов, судороги и сильная боль. Без антидота — смертельно.

Первая помощь: наложение повязки выше укуса, обильное питьё, обезболивающее и срочная доставка в больницу.

Гюрзята самостоятельны с рождения

Образ жизни — стандартный для гадюк: утро на солнце, день — в укрытии, вечер — охота. В жару предпочитается плавание в ручьях. Брачный сезон — с апреля. Самки откладывают до 40 яиц, размножаются не каждый год, а по силам. Инкубация длится до 50 суток, затем появляются 25-сантиметровые мини-гюрзы — сразу агрессивные и самостоятельные.

Вылавливать — запрещено

Ранее ядовитые рептилии массово отлавливались для фармацевтики. Сегодня ценные вещества синтезируются искусственно, благодаря чему популяция восстанавливается. Несмотря на опасность для человека, в природе такие животные играют важную роль.

Уточнения

Гюрза́ или левантская гадюка (лат. Macrovipera lebetina, перс. گرزه /gurza/ от گرز /gurz/ — «железная дубинка, булава, палица» (вид оружия с утолщённым концом)), или фина (в греческой части о. Кипр) — вид ядовитых змей из рода гигантских гадюк семейства Гадюковых.

