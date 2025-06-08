Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звёзды на сайте и реальность: как не ошибиться с выбором отеля на отпуск
Проверка растений при покупке: как не пропустить мошек и вредителей
Виктория Боня рассказала, сколько она заплатила, чтобы взобраться на Эверест
Даже небольшой кусочек и вы не заснёте: избегайте этой еды вечером
Туристические мошенники не дремлют: как защитить свои деньги
Госдолг России и США: кто выигрывает в битве за макроэкономическую устойчивость
Почему мы смеёмся от щекотки? Учёные раскрывают тайны мозга
Исключительные ароматы: 4 нишевых парфюма, которые раскроют вашу индивидуальность и точно продержатся до вечера
Мотор мечты или кошмар для владельцев? Вся правда о двигателе BMW и Peugeot - ужасно прекрасный EP6

Работающие методы: как обычный звук «кис-кис» укрепляет дружбу с котом

3:36
Зоосфера » Кошки

Каждый владелец кота наверняка замечал, как его пушистый любимец, услышав звук «кис-кис» или «мяу», мгновенно реагирует. Они могут подойти ближе, заинтересоваться или даже ответить вам. Этот инстинктивный отклик относится к списку привычек, которые делают кошек такими уникальными и интригующими существами. 

Калико-кошка с пятью оттенками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Калико-кошка с пятью оттенками

Природный инстинкт и реконструкция общения

Кошки — хищники по своей природе, и в дикой природе они часто используют различные звуки для общения друг с другом, а также с потенциальной добычей. Звук, который мы интерпретируем как «кис-кис», может быть аналогом звуков, которые кошки издают при общении с котятами: мягкие и высокие звуки привлекают внимание, сигнализируя о безопасности и комфорте.

При этом, желая установить контакт с человеком, кошки могут подстраивать свои звуки под общение с нами, адаптируя свою «языковую» систему для лучшего взаимопонимания. Ответная реакция на «кис-кис» становится аспектом этого совместного взаимодействия.

Искусство привлечения внимания

Кошки очень сообразительны и предсказуемо реагируют на те звуки, которые ассоциируются у них с положительными моментами. Когда вы зовете кошку, произнося «кис-кис», она может воспринимать этот звук как сигнал, указывающий, что её ждет что-то интересное — возможно, еда, игра или просто ваше внимание.

Таким образом, коты учатся, что звук «кис-кис» часто предшествует положительным переживаниям, поэтому они становятся более отзывчивыми и готовы откликнуться на него.

Эмоциональная связь с владельцем

Кроме того, реакция на звук, подобный «кис-кис», свидетельствует об эмоциональной связи между кошкой и её владельцем. Кошки, как и многие другие животные, способны чувствовать и распознавать эмоции. Когда вы пытаетесь привлечь их внимание, используя мягкие и дружелюбные звуки, они могут чувствовать вашу заботу и любовь, что также способствует установлению доверительных отношений.

Это взаимодействие может быть рассчитано не только на получение пищи, но и на поиск внимания и тепла, которые они очень ценят.

Социальное поведение и общение

Кошки, как социальные существа, нуждаются в взаимодействии, и звук «кис-кис» может служить способом укрепления социальных связей. В отличие от собаки, которая, как правило, общается через лай или другие громкие звуки, кошка использует более тонкие, разнообразные звуки для передачи информации. 

Во многом единственный способ, с помощью которого ваше животное может проявить свою индивидуальность и выразить своё желание общения, это использование подобных звуков. 

Звук «кис-кис» является эффективным инструментом общения между человеком и кошкой. Это не просто случайное совпадение, а результат эволюции и приспособления наших пушистиков к жизни в человеческом обществе. Их реакция на него может быть связана как с инстинктивными поведенческими шаблонами, так и с эмоциональной привязанностью к их владельцу.

Так что в следующий раз, когда вы позовете своего кота, произнося «кис-кис», помните: этот звук открывает двери в мир общения и взаимопонимания, укрепляя вашу дружбу с пушистым компаньоном.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Наука и техника
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
91-летний Владимир Познер станет ведущим свадьбы Павла Деревянко: сколько звезда заплатит за легенду?
Шоу-бизнес
91-летний Владимир Познер станет ведущим свадьбы Павла Деревянко: сколько звезда заплатит за легенду? Аудио 
13 миллиардов лет назад: человечество наконец увидел то, чего не видел никто
Наука и техника
13 миллиардов лет назад: человечество наконец увидел то, чего не видел никто Аудио 
Популярное
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых

Обещали бюджетник, а получился почти люкс. Лада Искра ещё не вышла, а уже стоит как иномарка — и в салонах будут только дорогие комплектации.

Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Киев снова с гуманным лицом: тела погибших солдат ВСУ? Спасибо, не надо Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Забытая революция: эти останки переворачивают наше представление о человеческой истории
Лазерный луч взломал законы физики — и это изменит мир
Лазерный луч взломал законы физики — и это изменит мир
Последние материалы
Звёзды на сайте и реальность: как не ошибиться с выбором отеля на отпуск
Проверка растений при покупке: как не пропустить мошек и вредителей
Виктория Боня рассказала, сколько она заплатила, чтобы взобраться на Эверест
9 июня: Петр I, вставная челюсть и Том Сойер
Даже небольшой кусочек и вы не заснёте: избегайте этой еды вечером
Туристические мошенники не дремлют: как защитить свои деньги
Госдолг России и США: кто выигрывает в битве за макроэкономическую устойчивость
Почему мы смеёмся от щекотки? Учёные раскрывают тайны мозга
Исключительные ароматы: 4 нишевых парфюма, которые раскроют вашу индивидуальность и точно продержатся до вечера
Работающие методы: как обычный звук «кис-кис» укрепляет дружбу с котом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.