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Лучшие часы для выгула собаки в жару: пусть лето будет безопасным

Зоосфера » Собаки

Летние месяцы приносят не только радость от солнечной погоды, но и определенные трудности для владельцев собак. Высокие температуры могут быть опасными для вашего четвероногого друга, и важно правильно организовать выгуливание, чтобы избежать перегрева и других проблем со здоровьем. 

Прогулка с собакой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прогулка с собакой

Правило о времени: гуляйте рано утром или поздно вечером

Одним из самых важных аспектов выгула собаки в жару является выбор правильного времени для прогулок. Многие владельцы, к сожалению, пренебрегают этим простым правилом, что может привести к нежелательным последствиям для здоровья питомца.

  • Утренние прогулки: в ранние утренние часы, особенно до 10:00, температура еще не достигла высоких значений. Это самое безопасное время для выгула собаки. Кроме того, в это время днем температура еще не успела нагреть тротуары и дорожки, так что лапы вашего питомца будут защищены от ожогов.
  • Вечерние прогулки: поздно вечером, после 18:00, также является хорошим временем для выгула. Солнце начинает садиться, и температура начинает снижаться, что создает более комфортную обстановку для вашего питомца.

Дополнительные советы для выгула в жару

Помимо выбора правильного времени для прогулки, вот несколько дополнительных рекомендаций, которые стоит учитывать, чтобы обеспечить безопасность и комфорт вашей собаки в жаркую погоду:

  • Гидратация: следите за тем, чтобы у вашего питомца всегда была доступная свежая вода. Не забывайте приносить с собой небольшую поилку или бутылку с водой, чтобы дать собаке напиться во время прогулки.
  • Местность: избегайте выгула по асфальту или бетону, так как они сильно нагреваются на солнце и могут вызвать ожоги лап. Лучше выбирайте тенистые дорожки или гуляйте по траве.
  • Соблюдение признаков перегрева: будьте внимательны к своему питомцу. Признаки перегрева могут включать чрезмерное волнение, постоянное тяжелое дыхание, сильную жажду и даже вялость. Если вы заметили какие-либо из этих симптомов, немедленно найдите тенистое место, дайте собаке воду и охладите её.
  • Правильная прическа: если ваша собака имеет длинную шерсть, убедитесь, что её шерсть не слишком густая для жары. В некоторых случаях стрижка поможет питомцу легче переносить высокие температуры.
  • Ограничение физической активности: помните, что в жару вашу собаку не следует сильно нагружать. Ограничьте интенсивность игр, чтобы избежать перегрева.

Выгуливание собаки в жару требует особого внимания и заботы, и простое правило о выборе времени для прогулки не следует игнорировать. Раннее утро и поздний вечер — это оптимальные часы, когда температура уже не так высока, что позволяет вашему питомцу наслаждаться прогулкой без риска перегрева. Использование дополнительных методов безопасности поможет сделать летние выгулы более приятными и безопасными для вас и вашего четвероногого друга. Заботьтесь о своем питомце, следите за его состоянием, и летние прогулки подарят вам обоим много радости!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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