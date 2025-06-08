Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
МАЗ, КрАЗ и ЛуАЗ: легенды советского автопрома
Дешевле лосося, но не менее полезная: секреты рыбы, которая укрепляет здоровье
Руки, вода и 60 секунд тишины — и лицо начинает новую жизнь
Когда барбекю догорает, начинается опасность — особенно у стены дома
Сладкие плоды или густые заросли? Всё решает один жест
Туризм и общепит: доходы сотрудников значительно выросли
Чем удивляет Екатерина Мизулина: SHAMAN поделился интимными подробностями
Москва побила мировой рекорд ракетками!
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным

Не дайте шансам клещам: защищаем домашних животных от паразитов

3:48
Зоосфера

С приходом весны и лета увеличивается активность клещей, которые представляют серьезную угрозу для здоровья домашних животных. Эти мелкие паразиты могут передавать опасные болезни, такие как болезнь Лайма, анаплазмоз и пироплазмоз, что делает защиту ваших питомцев от клещей важным аспектом ухода за ними.

Злая собака
Фото: Designed be Freepik by kues1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Злая собака

Регулярные осмотры

Один из наиболее эффективных способов защитить домашних животных от клещей — это регулярные осмотры их шерсти и кожи. Проверяйте своего питомца после прогулок, особенно в лесных или парковых зонах, где клещи наиболее распространены. Обратите внимание на:

  • Ушные раковины
  • Шею
  • Подмышечные впадины
  • Место между лапами и под животом

Если вы обнаружите клеща, удалите его как можно скорее с помощью специализированного инструмента или пинцета.

Специальные средства защиты

На рынке представлено множество средств, которые помогут защитить домашних животных от клещей. Выбор подходящего зависит от вида и возраста питомца, а также ваших предпочтений. К наиболее распространенным средствам относятся:

  • Обработки спреями: существуют спреи, специально разработанные для защиты от паразитов. Наносите их на шерсть, соблюдая инструкции производителя.
  • Капли на холку: эти средства наносятся на кожу питомца между лопатками и обеспечивают длительную защиту от клещей и блох.
  • Нашивки и ошейники: существуют специальные ошейники, защитные от внешних паразитов. Они содержат активные компоненты, которые отпугивают клещей и блох.

Перед применением любого средства обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант для вашего питомца.

Соблюдение гигиеничности

Убедитесь, что место проживания вашего животного всегда чистое. Регулярно убирайте территорию, делайте влажную уборку и меняйте bedding (подстилку). Это поможет снизить вероятность появления клещей. Также используйте специальные средства для обработки территории, если ваша дача или сад находятся в зоне риска.

Ограничение доступа к опасным зонам

Старайтесь избегать прогулок в местах с густой растительностью, особенно в весенний и летний периоды, когда клещи наиболее активны. Если вы все же планируете гулять в подобных зонах, убедитесь, что ваш питомец находится в полном порядке с защитными средствами.

Вакцинация и профилактические меры

Некоторые болезни, передаваемые клещами, могут быть предотвращены с помощью вакцинации. Обсудите с ветеринаром возможность прививки против таких заболеваний, как болезнь Лайма и другие паразитарные инфекции. Также существуют профилактические лекарства от паразитов, которые могут помочь защитить питомца.

Повышение иммунной защиты

Здоровое питание и регулярные визиты к ветеринару помогут укрепить иммунную систему вашего домашнего животного, что в свою очередь поможет лучше противостоять заболеваниям. Обеспечьте своему питомцу полноценную и сбалансированную диету.

Защита домашних животных от клещей — это важный шаг на пути к их здоровью и комфорту. Применяя разнообразные методы профилактики, вы сможете защитить своих пушистиков от опасных паразитов. Регулярные осмотры, использование защитных средств, соблюдение гигиеничности и ветеринарное наблюдение помогут вам сохранить здоровье вашего питомца на долгие годы. Помните, что лучше предотвратить проблему, чем потом решать её последствия!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
Военные новости
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева Аудио 
Петербург готовится к историческому событию: легендарный итальянский певец споёт на Дворцовой площади
Шоу-бизнес
Петербург готовится к историческому событию: легендарный итальянский певец споёт на Дворцовой площади Аудио 
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Домашние животные
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров Аудио 
Популярное
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки

Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.

Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Киев снова с гуманным лицом: тела погибших солдат ВСУ? Спасибо, не надо Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут
LADA Granta уходит, Iskra дешевеет — почему рынок встрепенулся
LADA Granta уходит, Iskra дешевеет — почему рынок встрепенулся
Последние материалы
МАЗ, КрАЗ и ЛуАЗ: легенды советского автопрома
Дешевле лосося, но не менее полезная: секреты рыбы, которая укрепляет здоровье
Руки, вода и 60 секунд тишины — и лицо начинает новую жизнь
Когда барбекю догорает, начинается опасность — особенно у стены дома
Сладкие плоды или густые заросли? Всё решает один жест
Туризм и общепит: доходы сотрудников значительно выросли
Не дайте шансам клещам: защищаем домашних животных от паразитов
Чем удивляет Екатерина Мизулина: SHAMAN поделился интимными подробностями
Москва побила мировой рекорд ракетками!
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.