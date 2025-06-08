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Пьяные медведи и тусовки обезьян: кто в дикой природе обожает выпить

2:42
Зоосфера

Забродившие бананы, танцующие слоны и мартышки с коктейлями — звучит как сценарий абсурдного мультфильма. Но это реальность. В природе тоже случаются "весёлые пятницы", и некоторые животные с удовольствием участвуют в алкогольных каникулах. Причины? От эволюции до чистой случайности.

Медвежьи танцы в лесу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Медвежьи танцы в лесу

Кто в зверином баре чаще всего на веселе

Обезьяны

Макаки и верветки — настоящие "фруктовые тусовщики". В экспериментах на Карибах им предлагали коктейли, и результаты были как у людей:

  • 12% стали регулярными потребителями.
  • 5% злоупотребляли.
  • 15% предпочли сок.

И да — кто-то даже дрался и танцевал под пальмами…

Слоны

  • Любовь к плодам марулы превратилась в легенду: бродящий фрукт может содержать до 3% спирта. Хотя учёные спорят, может ли это опьянить гиганта, местные жители регулярно наблюдают весёлых слонов, сносящих заборы и танцующих у дорог.

Птицы

  • Дрозды, туканы и даже воробьи иногда напиваются от перебродивших ягод. Итог — врезаются в окна, падают с веток и не могут взлететь. Некоторые деревни даже официально предупреждают о "пьяных" стаях осенью.

Летучие мыши

  • Некоторые виды едят забродившие фрукты и летают при этом безошибочно — их организмы адаптированы. Учёные сравнили: человек в таком состоянии с трудом найдёт дверь, а мышь — точно вернётся к дереву.

Медведи и барсуки

  • На Дальнем Востоке и в Восточной Европе медведи ловили кайф от перебродивших яблок. А барсуки однажды уснули под сливой, чем вызвали истерику в местных новостях.

Зачем животным алкоголь

  • Калории: бродящий фрукт — это сахарная бомба, которую легко усвоить.
  • Снятие боли и стресса: некоторые учёные считают, что этанол помогает справляться с травмами и тревожностью.
  • Ошибки: птица не знает, что ягода "с градусом", — она просто ест, как обычно.

Когда вечеринка выходит из-под контроля

  • Пьяные звери становятся уязвимыми для хищников.
  • Некоторые, как слоны, могут быть опасны для людей.
  • Перебродившая пища может вызвать отравление — никакого похмелья, только плохо.

Это не шутка, а серьёзная наука

Учёные действительно изучают алкогольное поведение у животных. Например, гипотеза "пьяной обезьяны" объясняет тягу человека к алкоголю эволюцией — наши предки искали спелые фрукты, в том числе забродившие.

Уточнения

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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