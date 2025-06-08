Пьяные медведи и тусовки обезьян: кто в дикой природе обожает выпить

Забродившие бананы, танцующие слоны и мартышки с коктейлями — звучит как сценарий абсурдного мультфильма. Но это реальность. В природе тоже случаются "весёлые пятницы", и некоторые животные с удовольствием участвуют в алкогольных каникулах. Причины? От эволюции до чистой случайности.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Медвежьи танцы в лесу
Кто в зверином баре чаще всего на веселе
Обезьяны
Макаки и верветки — настоящие "фруктовые тусовщики". В экспериментах на Карибах им предлагали коктейли, и результаты были как у людей:
12% стали регулярными потребителями.
5% злоупотребляли.
15% предпочли сок.
И да — кто-то даже дрался и танцевал под пальмами…
Слоны
Любовь к плодам марулы превратилась в легенду: бродящий фрукт может содержать до 3% спирта. Хотя учёные спорят, может ли это опьянить гиганта, местные жители регулярно наблюдают весёлых слонов, сносящих заборы и танцующих у дорог.
Птицы
Дрозды, туканы и даже воробьи иногда напиваются от перебродивших ягод. Итог — врезаются в окна, падают с веток и не могут взлететь. Некоторые деревни даже официально предупреждают о "пьяных" стаях осенью.
Летучие мыши
Некоторые виды едят забродившие фрукты и летают при этом безошибочно — их организмы адаптированы. Учёные сравнили: человек в таком состоянии с трудом найдёт дверь, а мышь — точно вернётся к дереву.
Медведи и барсуки
На Дальнем Востоке и в Восточной Европе медведи ловили кайф от перебродивших яблок. А барсуки однажды уснули под сливой, чем вызвали истерику в местных новостях.
Зачем животным алкоголь
Калории: бродящий фрукт — это сахарная бомба, которую легко усвоить.
Снятие боли и стресса: некоторые учёные считают, что этанол помогает справляться с травмами и тревожностью.
Ошибки: птица не знает, что ягода "с градусом", — она просто ест, как обычно.
Когда вечеринка выходит из-под контроля
Пьяные звери становятся уязвимыми для хищников.
Некоторые, как слоны, могут быть опасны для людей.
Перебродившая пища может вызвать отравление — никакого похмелья, только плохо.
Это не шутка, а серьёзная наука
Учёные действительно изучают алкогольное поведение у животных. Например, гипотеза "пьяной обезьяны" объясняет тягу человека к алкоголю эволюцией — наши предки искали спелые фрукты, в том числе забродившие.
Уточнения
Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).
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