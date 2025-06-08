Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Страх, нож и зомби: шокирующие детали пророческой свадьбы Деппа и Хёрд
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Наследство с сюрпризом: как правильно действовать, если остались долги
Желудок на отдыхе, мозг в эйфории: кефирный день, о котором не расскажут на ТВ
Не допустите неприятностей: секреты подготовки погреба к зимнему хранению
Превратите спальню в оазис уюта за 2 дня — вот как это сделать
Секрет венгерских поваров: добавляем ЭТО в цыганское жаркое, и гости просят добавки
Тело стареет быстрее, если вы допускаете эти три ошибки при ходьбе
Убийца голода: учёные нашли ключ к бесконечному урожаю

Воробей-вампир и овца-птицеед: мир животных со страшными сюрпризами

2:50
Зоосфера

Когда ёжик охотится на мышей, а зайцы поедают мясо, рушатся все наши представления о "добрых" и "злых" животных. В природе нет морали, а инстинкты часто оказываются сильнее внешности. Вот подборка животных, которых мы привыкли считать милыми — но у них есть тёмная сторона.

Овца с хищным взглядом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Овца с хищным взглядом

Ёжики — ночные охотники

  • Забавные колючки на деле ведут себя, как настоящие хищники. Они душат ящериц, грызут лягушек и не упустят птенца, выпавшего из гнезда. И да, мыши для них — не соседи, а ужин.

Зайцы, которые едят мясо

  • Пушистые ушастики в условиях крайней нехватки пищи переходят на неожиданный рацион. Зафиксированы случаи, когда североамериканские снежные зайцы поедали мясо и грызли кости.

Овцы-птенцееды

  • На бедных почвах некоторых островов овцы (и даже олени!) поедают птенцов морских птиц. Не от злости — просто им нужен кальций, а других источников нет. Впечатление, конечно, остаётся жуткое.

Воробьи-вампиры

  • В птичниках или при дефиците минеральных веществ воробьи могут нападать на мелких птенцов и пить их кровь. Да, тот самый "чирикающий" сосед по двору — не такой уж и невинный.

Коровы и грызуны, грызущие кости

  • Это явление называется остеофагия. При нехватке кальция и фосфора даже коровы, мыши и козы начинают грызть кости, рога и даже останки своих сородичей.

Попугаи-каннибалы

  • Новозеландский попугай кеа известен тем, что атакует овец, выклёвывая мясо прямо с живого тела. Да, это действительно происходит в природе. А гнёзда других птиц — просто лёгкая добыча.

Золотые рыбки-хищники

  • Эти аквариумные красавицы способны съесть мелких соседей или мальков, особенно если почувствуют угрозу или конкуренцию за еду. Территориальные, агрессивные и совсем не такие мирные, как кажется.

Почему милые становятся хищниками

  • Инстинкт важнее морали: в животном мире не существует понятий "хорошо" и "плохо". Есть только выживание.
  • Дефицит: отсутствие нужных элементов в рационе (кальций, белки, фосфор) толкает даже травоядных на странные поступки.
  • Генетическая память: у многих "мирных" животных хищные предки — и кое-что от них всё же сохранилось.

Вывод

Мордашка — не показатель. Животный мир полон сюрпризов, и даже пушистые герои сказок иногда ведут себя, как персонажи хоррора. Не обольщайтесь внешностью: в каждом милом зверьке может прятаться маленький хищник.

Уточнения

Каннибали́зм (от фр. cannibale, исп. caníbal) — внутривидовое хищничество, поедание животными себе подобных, съедение представителей собственного вида.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Авто дёргается при нажатии на газ? Вот три причины, которые легко устранить
Авто
Авто дёргается при нажатии на газ? Вот три причины, которые легко устранить Аудио 
LADA Granta уходит, Iskra дешевеет — почему рынок встрепенулся
Авто
LADA Granta уходит, Iskra дешевеет — почему рынок встрепенулся Аудио 
Письмо из прошлого, которое нельзя было найти: египетская тайна, прятавшаяся 3500 лет
Наука и техника
Письмо из прошлого, которое нельзя было найти: египетская тайна, прятавшаяся 3500 лет Аудио 
Популярное
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки

Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.

Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
LADA Granta уходит, Iskra дешевеет — почему рынок встрепенулся
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым
Вашингтон в бешенстве. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Дэниел Рэдклифф сравнил старых и новых актёров Гарри Поттера
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут
5 вариаций каре, которые покорили мир моды этим летом — выбирай свой стиль
5 вариаций каре, которые покорили мир моды этим летом — выбирай свой стиль
Последние материалы
Убийца голода: учёные нашли ключ к бесконечному урожаю
Стокбридж: наслаждайтесь выходными вдали от туристической суеты Эдинбурга
Собчак рассказала об особом пункте в контракте Сары Джессики Паркер
Воробей-вампир и овца-птицеед: мир животных со страшными сюрпризами
Почему японские магазины, торгующие карри, массово закрываются? Секрет кроется в одном ингредиенте
Точно не доживут до пенсии: кого подводит всего одна "ночная" ошибка
Топ-3 города для отдыха с подругами: чем удивит Порту
Шокирующая правда о вашей овсянке: какой вид каши лучше обходить стороной — будьте бдительны
Легенды, которые не стареют: автомобили, которые остаются популярными спустя десятилетия
Волосы как у королевы: Летиция раскрыла главный секрет роскошных блестящих локонов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.