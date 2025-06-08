Массовое безумие или монтаж? Как леммингов оклеветали на весь мир

Маленькие, пушистые, северные — и якобы одержимы стремлением бежать в пропасть. Сцена, где колонна леммингов один за другим падает с утёса, прочно въелась в массовое сознание. Но всё это — красивая выдумка, подпитанная… "Оскаром".
Виновник — документалка Disney White Wilderness (1958). На экране — эпично: грызуны бегут и срываются в реку. Только вот:
Да, тот самый миф о массовом самоубийстве леммингов был постановкой, получившей высшую кинонаграду.
Лемминги — это северные полёвки, живущие в тундре. В определённые годы их становится слишком много, еды не хватает, и начинается массовая миграция.
По пути они могут преодолевать овраги, реки, даже ледяные потоки. Некоторые гибнут — не от желания умереть, а от переохлаждения или изнеможения. Это не самоубийство, а жестокая статистика пути выживания.
Потому что он эмоционально мощный. Идея о маленьких существах, идущих на гибель "по зову инстинкта", трогает. Она простая, кинематографичная, и отлично ложится на популярный термин: эффект лемминга — слепое следование за толпой.
Это не "жертвы эмоций", а стойкие бойцы, выживающие в одних из самых жестких условий на планете.
Ле́мминги - группа из нескольких родов подсемейства полёвковых (Arvicolinae) семейства хомяков (Cricetidae) отряда грызунов.
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