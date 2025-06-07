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Учёные смеялись — пока не увидели его в бинокль: находка, которую считали невозможной

2:40
Зоосфера

Иногда реальность оказывается страннее сказки. В истории зоологии не раз бывало, что рассказы охотников, байки шаманов или мифы аборигенов становились… научным открытием. Эти животные казались выдумкой — пока их не сфотографировали, не поймали и не признали официально. Вот пять удивительных созданий, которые долгое время считались плодом фантазии.

Сова Буйняк в джунглях Папуа
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сова Буйняк в джунглях Папуа

Окапи — невидимый родственник жирафа

Животное с телом антилопы и полосатыми ногами зебры считалось мифом африканских племён. Только в 1901 году в Конго удалось получить шкуру и череп загадочного зверя. Учёные были в шоке: окапи оказался настоящим родственником жирафа — только с короткой шеей и стелс-режимом. Сегодня он стал символом исчезающих видов.

Латимерия — рыба, которая воскресла из мелового периода

Думали, вымерла вместе с динозаврами 65 млн лет назад. А потом рыбак в Южной Африке в 1938 году выловил странное существо. Оказалось, это древнейшая рыба латимерия — живая "палеонтологическая легенда". До сих пор плавает в глубинах Индийского океана, будто её заморозили во времени.

Сайгак — степной монстр с лицом мультяшки

Первым натуралистам казалось, что это шутка: у животного хобот, чудные рога и неуклюжий бег. Но в XVIII веке стало ясно — сайгак реален. Он действительно выглядит как гибрид кентавра и пылесоса. И сегодня это один из самых уязвимых видов степной фауны Евразии.

Настоящий вампир — мышь, которая пьёт кровь

Сказки про летучих мышей, нападающих на скот, оказались не такими уж сказочными. В Латинской Америке действительно обитают три вида мышей-вампиров. Они делают надрез и аккуратно "пьют по капельке" у коров или птиц. Да, это неприятно, но не смертельно. И да — они существуют.

Буйняк — сова с лицом из кошмара

О нём ходили жуткие легенды в Папуа: сова с человеческим лицом и голосом ребёнка. Учёные не верили. Пока в 70-х не нашли подрода Podargus — ночных птиц с гипнотическим взглядом и необычными повадками. Буйняк оказался реальностью, и да — он действительно пугающий.

А что дальше

Наука до сих пор находит новых млекопитающих и таинственных птиц. Кто знает — может, где-то в джунглях уже прячется следующий "миф", который завтра войдёт в учебник.

Уточнения

Миф — символический нарратив , служащее для носителя объяснением реальности; обычно (но не всегда) не имеет конкретного авторства, связан с традицией и с религиозными верованиями.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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