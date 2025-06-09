Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет длины кроется в корнях: неожиданный способ ускорить рост
Цены в кафе СССР: как поесть с дамой сердца на 2 рубля
Новый тип диабета, который поражает худых: как недоедание может привести к диабету
Цветная капуста разочаровала? Возможно, вы внесли не то удобрение
Экономия времени и ресурсов: как Audi использует ИИ для эффективного производства
Ожог за минуту: как лето превращает асфальт в опасную ловушку для лап
Сарик Андреасян объяснил, почему снимает в своих фильмах жену и братьев
Будьте готовы: что нельзя делать на российских пляжах с 2025 года
Спортсмены в шоке: как ледяные погружения уменьшают уровень белка

Умнее, чем кажется: породы собак, которые решают задачи и помнят слова

2:23
Зоосфера

Ваш пёс знает, где лежит поводок, отличает мячик от фрисби и ищет косточку по слову? Тогда он определённо не просто хороший мальчик, а настоящий интеллектуал. Учёные из Венгрии доказали: собаки умеют отличать существительные, а не только команды вроде "сидеть". И мозг некоторых псов работает почти как у ребёнка — в возрасте трёх (а иногда и семи!) лет.

Счастливый лабрадор
Фото: Wikipedia by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Счастливый лабрадор

Какие собаки считаются самыми умными

Исследователь Стэнли Корен выделил три типа интеллекта у собак:

  • Инстинктивный — делает то, для чего выведена порода: пасти, охранять, водить слепых.

  • Адаптивный — решает задачи самостоятельно.

  • Рабочий — учится от человека, слушается, запоминает команды.

Комбинация этих качеств и формирует умную собаку. Вот топ-10 пород с выдающимся интеллектом:

  1. Бордер-колли — чемпион по запоминанию слов. Один знал более 1000 имён игрушек!

  2. Пудель — артист и охотник, способный быстро выучить трюки ради похвалы.

  3. Немецкая овчарка — идеальна для службы: сообразительная, верная, хладнокровная.

  4. Голден-ретривер — добродушный и легко обучаемый. Любит задачи.

  5. Доберман — охранник с молниеносной реакцией и желанием угодить.

  6. Шелти — внимательный терапевт и спортсмен в одном лице.

  7. Лабрадор — наблюдатель и помощник, чутко чувствует хозяина.

  8. Папильон — маленький, но энергичный и любознательный.

  9. Ротвейлер — расчётливый, адаптивный и нежно любит "своих".

  10. Австралийская пастушья собака — мозговитый хилер, который может перехитрить хозяина.

Размер имеет значение

Да. Собаки с большим мозгом лучше запоминают и дольше концентрируются. Мелкие чаще тревожны и хуже обучаются — отчасти из-за отношения владельцев: с ними меньше играют и чаще ругают.

Как развить интеллект собаки

  • Учите новым командам.

  • Используйте игрушки-головоломки.

  • Больше гуляйте.

  • Включите в рацион Омега-3 - они улучшают работу мозга, как у людей.

Кстати, Омега-3 входит в состав российского суперпремиум-корма Cosmodog - с гипоаллергенным белком и витаминами.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере Аудио 
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Недвижимость
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки Аудио 
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Авто
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска Аудио 
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности Виктор Пахомов Новая дилемма Европы: прогнуться или потерять влияние — на кону будущее Игорь Буккер
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Последние материалы
Цветная капуста разочаровала? Возможно, вы внесли не то удобрение
Экономия времени и ресурсов: как Audi использует ИИ для эффективного производства
Ожог за минуту: как лето превращает асфальт в опасную ловушку для лап
Сарик Андреасян объяснил, почему снимает в своих фильмах жену и братьев
Будьте готовы: что нельзя делать на российских пляжах с 2025 года
Спортсмены в шоке: как ледяные погружения уменьшают уровень белка
Врата ада открываются: Европа стоит на пороге украинского сценария
Маршрутки СССР: доедем, если повезёт
Разорванный город: Трамп железной рукой спас Лос-Анджелес
Мертвые без права на Родину: Россия раскрыла миру страшную правду о Киеве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.