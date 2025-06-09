Умнее, чем кажется: породы собак, которые решают задачи и помнят слова

2:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ваш пёс знает, где лежит поводок, отличает мячик от фрисби и ищет косточку по слову? Тогда он определённо не просто хороший мальчик, а настоящий интеллектуал. Учёные из Венгрии доказали: собаки умеют отличать существительные, а не только команды вроде "сидеть". И мозг некоторых псов работает почти как у ребёнка — в возрасте трёх (а иногда и семи!) лет.

Фото: Wikipedia by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Счастливый лабрадор

Какие собаки считаются самыми умными

Исследователь Стэнли Корен выделил три типа интеллекта у собак:

Инстинктивный — делает то, для чего выведена порода: пасти, охранять, водить слепых.

Адаптивный — решает задачи самостоятельно.

Рабочий — учится от человека, слушается, запоминает команды.

Комбинация этих качеств и формирует умную собаку. Вот топ-10 пород с выдающимся интеллектом:

Бордер-колли — чемпион по запоминанию слов. Один знал более 1000 имён игрушек! Пудель — артист и охотник, способный быстро выучить трюки ради похвалы. Немецкая овчарка — идеальна для службы: сообразительная, верная, хладнокровная. Голден-ретривер — добродушный и легко обучаемый. Любит задачи. Доберман — охранник с молниеносной реакцией и желанием угодить. Шелти — внимательный терапевт и спортсмен в одном лице. Лабрадор — наблюдатель и помощник, чутко чувствует хозяина. Папильон — маленький, но энергичный и любознательный. Ротвейлер — расчётливый, адаптивный и нежно любит "своих". Австралийская пастушья собака — мозговитый хилер, который может перехитрить хозяина.

Размер имеет значение

Да. Собаки с большим мозгом лучше запоминают и дольше концентрируются. Мелкие чаще тревожны и хуже обучаются — отчасти из-за отношения владельцев: с ними меньше играют и чаще ругают.

Как развить интеллект собаки

Учите новым командам.

Используйте игрушки-головоломки.

Больше гуляйте.

Включите в рацион Омега-3 - они улучшают работу мозга, как у людей.

Кстати, Омега-3 входит в состав российского суперпремиум-корма Cosmodog - с гипоаллергенным белком и витаминами.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

