Собака с режимом слежки: идёт за вами, куда бы вы ни пошли

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если за вами по пятам бродит хвостатый надзиратель, то, скорее всего, у вас дома живёт одна из "прилипчивых" пород. Они не дадут вам побыть в одиночестве — ни на кухне, ни в ванной, ни даже на балконе.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чихуахуа

Вот пять собак, для которых хозяин — это целая вселенная.

Чихуахуа — карманный охранник

Мал, да удал. Эта кроха следит за каждым вашим шагом и не упустит ни одного перемещения. Ходите по квартире — он рядом. Сели есть — он у ног. А если зашли в ванную, он уже за дверью с тревожным поскуливанием.

Йорк — модный контролёр

Йоркширские терьеры словно ведут домашнюю перепись: где кто находится и не сбился ли кто со своей локации. Их независимый характер не мешает им впадать в панику, если вы вдруг закрыли дверь перед носом.

Лабрадор — хвостатый участник всех дел

Не просто следует, а подключается: копает грядки, контролирует готовку, греет ноги у рабочего стола. Их природа — быть рядом и быть полезными.

Немецкая овчарка — невидимый телохранитель

Всегда рядом, но с серьёзным выражением морды. Сканирует обстановку, пастёт всю семью и испытывает стресс, если кто-то из родных внезапно исчез из поля зрения.

Доберман — грозный и ранимый

Может выглядеть строго, но страдает от разлуки больше, чем любой шпиц. Следует из привязанности, а не из тревоги. И пусть на расстоянии, но он всегда в поле зрения.

Как не сойти с ума от любви на поводке

Обустройте уютные "наблюдательные посты", поощряйте самостоятельность и следите за признаками тревожности. Но главное — не забывайте: быть для кого-то целым миром — редкая роскошь.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



