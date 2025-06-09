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Охотится без шума, но живёт как на свалке: что не так с этим идеальным хищником

1:55
Зоосфера

Тигр вдохновил десятки писателей своей грацией и мощью. Но за гладкой шерстью скрываются инстинкты, от которых многие наблюдатели только морщатся. Идеальным хищника считают не все.

Тигр
Фото: commons.wikimedia.org by Ian Lindsay (, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Тигр

1. Вежливый дома, вор на чужбине

На своей территории тигр смел до наглости. А вот в чужих угодьях — осторожен до трусости. Он отлично просчитывает риски и ведёт себя как тихий воришка.

2. Хищник без стыда

Слона боится, крокодилов сторонится, а если можно — нападёт на спящего медведя или слонёнка. Никакого благородства: только расчёт.

3. Форточный гость

Молодые тигры, едва покинув мать, ищут лёгкие цели. За дичью охотиться сложно, зато курятник — удобно и сытно. Так и заглядывают в деревни.

4. Грязнуля у себя дома

На охоту тигр выходит, тщательно вылизав себя. Но логово — полная противоположность. Смердит так, что любой зверь поймёт: сюда лучше не соваться.

5. Кошка против собаки

Тигры генетически не выносят собак. В заповедниках предупреждают: вход с псами запрещён — и это не шутка.

6. Любовь по расписанию

В период спаривания тигрица ласкова и нежна. Но после — тут же прогоняет самца. Смена настроения молниеносная.

7. Чужих не жалеет

Своих детёнышей оберегает самоотверженно. А вот к чужим — ни капли сочувствия. Выживут — хорошо. Нет — и ладно.

8. Наследники без почтения

Молодые тигры выгоняются прочь. Особенно сыновья — чтобы избежать инцеста, им приходится искать новые земли, чаще всего — вытесняя стариков.

Уточнения

Тигр (лат. Panthera tigris) — хищное млекопитающее семейства кошачьих, один из пяти видов рода пантер, принадлежащего к подсемейству больших кошек.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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