Гормоны зашкаливают: когда слоны начинают крушить джунгли

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Хотите экстрима на сафари? Приезжайте зимой. А если повезёт — встретите слона в мусте. Только не забудьте — визжать будете громче, чем двигатель джипа.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Слон

Что такое муст

Это когда тестостерон в теле слона бьёт фонтаном: уровень гормона возрастает в 60, а то и в 140 раз. Вместо поэзии и романтики — режим берсерка. В глазах у самца — только два варианта: либо партнёрша, либо враг.

Слоны в мусте не шутят

Он трубит на весь район, из висков течёт темпорин — пахучая субстанция, способная заставить других самцов схватить бивни и бежать. А вот самки, наоборот, приходят в восторг.

Почему это опасно

Потому что слон в мусте переворачивает машины не из вредности — просто может. Унять буйство можно разве что голодом и успокоительным. Но и тогда он неделями ломает всё подряд.

Домашний слон? Всё равно бегитеДаже приручённый хоботный не теряет инстинкт. Муст стирает границы: слон забывает, кто вы, где он, и почему у вас ещё не сломаны рёбра. Единственный выход — крепкий вольер. Или не попадаться.

Зачем вообще это всё

Возможно, чтобы самцы могли найти самку на километры вокруг. И да — слонихи выбирают тех, кто в мусте. Даже если это неопытный юнец, но от него несёт тестостероном — он в фаворе.

Уточнения

Слоно́вые или слоны́ (лат. Elephantidae), — семейство класса млекопитающих из отряда хоботных. В настоящее время к этому семейству относятся 3 ныне живущих вида.

