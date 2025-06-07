Гормоны зашкаливают: когда слоны начинают крушить джунгли

Хотите экстрима на сафари? Приезжайте зимой. А если повезёт — встретите слона в мусте. Только не забудьте — визжать будете громче, чем двигатель джипа.
Что такое муст
Это когда тестостерон в теле слона бьёт фонтаном: уровень гормона возрастает в 60, а то и в 140 раз. Вместо поэзии и романтики — режим берсерка. В глазах у самца — только два варианта: либо партнёрша, либо враг.
Слоны в мусте не шутят
Он трубит на весь район, из висков течёт темпорин — пахучая субстанция, способная заставить других самцов схватить бивни и бежать. А вот самки, наоборот, приходят в восторг.
Почему это опасно
Потому что слон в мусте переворачивает машины не из вредности — просто может. Унять буйство можно разве что голодом и успокоительным. Но и тогда он неделями ломает всё подряд.
Домашний слон? Всё равно бегитеДаже приручённый хоботный не теряет инстинкт. Муст стирает границы: слон забывает, кто вы, где он, и почему у вас ещё не сломаны рёбра. Единственный выход — крепкий вольер. Или не попадаться.
Зачем вообще это всё
Возможно, чтобы самцы могли найти самку на километры вокруг. И да — слонихи выбирают тех, кто в мусте. Даже если это неопытный юнец, но от него несёт тестостероном — он в фаворе.
Слоно́вые или слоны́ (лат. Elephantidae), — семейство класса млекопитающих из отряда хоботных. В настоящее время к этому семейству относятся 3 ныне живущих вида.
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