Цари саванны: почему внешняя крутость делает львов уязвимыми

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Он величественен, харизматичен и, кажется, точно знает, как себя подать. Но за царственность приходится платить. У льва есть главный атрибут — грива, которая кричит миру: "Я здесь главный!". Только вот за этот образ приходится расплачиваться потом и кровью. Буквально.

Фото: flickr.com by Airwolfhound, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лев

Грива ради внешнего эффекта

Никакой защиты — только понты. Во время схваток самцы целят в спину, а не в шею. Так что густая шевелюра — это, скорее, инстаграм-фильтр, чем бронежилет.

Тестостерон решает всё

Чем больше гормонов — тем пушистее причёска. И да, чем темнее грива, тем сильнее, здоровее и сексуальнее лев в глазах самок. По сути, его шея — это Tinder-профиль в мире саванны.

Грива = жара = зависимость от самок

Вот в чём ирония: чем ты пышнее, тем жарче тебе жить. Львы с густыми гривами перегреваются, и в дневную охоту не суются. Кто тогда кормит? Конечно, львицы. Парадокс в стиле природы.

Где грива идёт под нож природы

В местах вроде парка Цаво в Кении, где температура держится на уровне +25 °C и выше, львы сбавляют понты. Там царствуют самцы почти без грив — иначе просто не выжить.

Грива — это статус, но не всегда преимущество. Она привлекает, защищает от конкурентов, но мешает жить. Чем ты круче снаружи, тем уязвимее внутри. Удивительно, как много можно сказать о львах — и о людях — всего по одной причёске.

Уточнения

Лев (лат. Panthera leo) — вид хищных млекопитающих, один из пяти представителей рода пантер (Panthera), относящегося к подсемейству больших кошек в составе семейства кошачьих.

