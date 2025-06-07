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Как влюбляется медведь: странные ухаживания лесного гиганта

2:10
Зоосфера

Медведи — одиночки с внешностью плюшевых диванчиков и характером тракторов. Влюбляются быстро, уходят без объяснений, но оставляют после себя потомство и зарубки на деревьях. Как же выглядят их свидания? Ниже — 8 фактов, которые вы точно не забудете.

Медведь
Фото: flickr.com by MiNe (sfmine79), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Медведь

1. Без любви, но по графику

Весной у медведей гормоны кипят. Медведица готова к роману, а медведь — к отбору. Чувств нет, только физиология. Успел встретиться — молодец, опоздал — жди следующего сезона.

2. Один день — несколько женихов

Медведица не ограничивается одним кавалером. За световой день она может "пообщаться" с несколькими. Никто не обижается, это норма.

3. Знаки внимания — высотой с дерево

Мишка тянется к верхушке и царапает кору: мол, гляди, какой я высокий! Также роет ямы, валяется в муравейниках и оставляет ароматные метки. Всё ради впечатления.

4. Начинается погоня

Если самец понравился, медведица делает вид, что сбегает. Медведь бежит за ней. Такая догонялка — проверка на силу и выносливость. Игра с важными последствиями.

5. Терпение не его конёк

Чем дольше медведь ждёт — тем злее становится. А злит его всё: пенёк, куст или заяц. Встретив такого "романтика", лучше спрятаться.

6. Любовь с отсрочкой

После "единения" беременность не наступает сразу. Медведица сначала откармливается. Только накопив жир, её организм разрешает прикрепить эмбрион.

7. Детский сад в берлоге

Медвежата рождаются зимой, пьют жирное молоко и учатся у старшего брата — пестуна. Мать рядом, но не мешает учёбе.

8. Много отцов — одно потомство

У медведицы в помёте могут быть дети от разных самцов. Природа умна: так потомство получается сильнее и здоровее.

Уточнения

Медве́жьи (лат. Ursidae) — семейство млекопитающих отряда хищных.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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