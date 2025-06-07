Характер хуже, чем у тёщи: вот почему бегемота невозможно приручить

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мы приручили волка, превратили тарпана в лошадь и заставили быка тянуть плуг. А вот бегемот… упрямо остаётся самим собой. Почему? Сейчас разберём.

Фото: Designed by Freepik by vwalakte, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бегемоты

1. Размер имеет значение

Вес взрослого бегемота — от 1,5 до 3 тонн. Хотите держать его на даче? Тогда пруд выкапывайте сразу под корабль, и не забудьте про подогрев воды.

2. Аппетит зверский

о около 50 кг травы. Чтобы его прокормить, придётся вставать с рассветом, брать косу и махать ею до заката. Или сразу покупать комбайн.

3. Взамен — ничего

Пёс охраняет, корова даёт молоко, а бегемот… просто есть. И живёт до 50 лет! Приручать такого ради забавы — занятие сомнительное.

4. Настроение — как у бомбы

Этому товарищу не нужен повод, чтобы "взорваться". Раздражён? Злющий? Устал? Ждите атаки. Нападают бегемоты в 9 случаях из 10.

5. Ушёл — и не найти

Бегемот может спокойно уйти за горизонт со скоростью 35 км/ч. Догнать? Удачи. А если он решит вернуться — прячьтесь.

6. Метит территорию как художник…

Хвост, "карандаш" и круг по периметру. Вот как бегемот показывает, кто здесь главный. Убирать его метки? Только зря. Он вернётся и наделает новых.

7. Кричит, как вертолёт

Рёв гиппопотама — 110 децибел. Это на грани боли. Такой сосед точно не даст поспать ни вам, ни всем окрестным районам.

8. Умом не блещет

Мозг у него — мал по меркам гиганта. Часто путает своих и чужих, а может, просто делает вид. Но уж точно не станет работать за угощение.

Уточнения

Обыкнове́нный бегемо́т или гиппопота́м (лат. Hippopótamus amphíbius), — парнокопытное млекопитающее из семейства бегемотовых, единственный современный вид рода Hippopotamus.

