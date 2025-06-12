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Слониха показала, что природа умнее людей: она спасла деревню, где техника сдалась

2:49
Зоосфера

Когда в индийском штате Орисса температура поднялась выше 45°C, местные жители оказались на грани отчаяния. Засуха сжигала урожай, колодцы пересохли, а поиски воды становились всё более безнадёжными. Но помощь пришла оттуда, откуда её никто не ждал — из леса. Главной героиней неожиданно стала слониха, которую теперь местные называют просто "Та, что принесла жизнь".

Слон
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Слон

Она пришла — и показала путь

По словам старейшин деревни Тилапада, всё началось с того, что в один из дней в посёлок спустилось одиночное животное — взрослая самка слона. Она подошла к разрушенной рисовой террасе, начала копать землю хоботом, а спустя несколько часов… из-под песка забил слабый ручей.

"Слоны обладают уникальной памятью и могут запоминать старые маршруты к водоёмам. Вероятно, самка помнила, что десятки лет назад здесь действительно была река, пересохшая в результате изменения климата и ирригации", — объясняет доктор Приянка Наяк, зоолог из Университета Бхубанешвар.

Животное, которое думает

Слониха не только откопала источник воды, но и начала возвращаться туда каждый день, позволяя другим слонам и людям брать воду. Местные начали ставить в этом месте ёмкости, а позже выкопали полноценный колодец.

Со временем за слонихой закрепилось уважительное прозвище — "Амба", что на языке одии означает "мать". Люди украшают место, где она копала, цветами и подношениями. Для них она стала не просто животным, а живым символом выживания.

Не единичный случай

Случай Амбы не уникален. Учёные всё чаще фиксируют ситуации, в которых слоны инстинктивно ищут воду там, где люди уже давно её не ждут. Это может быть связано с тысячелетней историей миграций: животные следуют древним путям, по которым когда-то двигались их предки.

"Это не просто удача. Это пример того, как интеллект и память животного могут стать важнее технологий. Мы привыкли считать природу слабой, но в моменты кризиса именно она может спасти нас", — подчёркивает профессор Рагхав Чандра, специалист по поведению млекопитающих.

Что будет дальше

Теперь власти планируют объявить место, где слониха нашла воду, заповедной зоной. Люди организуют охрану от браконьеров и устанавливают камеры. Амба, по словам местных, продолжает навещать территорию и даже приводит детёнышей.

И кто знает — возможно, однажды в учебниках по экологии появится отдельный раздел: "Как одна слониха напоила целую деревню".

Уточнения

Слоно́вые или слоны́ (лат. Elephantidae), — семейство класса млекопитающих из отряда хоботных.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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