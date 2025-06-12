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Стая на двух лапах вошла в города: пингвины захватывают всё, что оставили люди

2:14
Зоосфера

Когда люди уходят, приходят пингвины

На юге Аргентины происходит удивительное явление: целые стаи пингвинов массово переселяются… в человеческие дома. И речь не о зоопарках или спасательных центрах, а о настоящих посёлках, откуда уехали люди. Животные, как оказалось, отлично чувствуют себя в покинутых зданиях и быстро адаптируются к новому "городскому" образу жизни.

Императорские пингвины
Фото: Flickr by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Императорские пингвины

Новые жильцы

В центре внимания — Пунта Тумбо, регион, где обитают магеллановы пингвины. Сначала они просто гнездились рядом с берегом, затем стали подбираться ближе к домам. А теперь осваивают целые улицы, используют веранды и кухни как укрытия, а сараи — как импровизированные ясли.

"Пингвины интуитивно тянутся к месту, где они чувствуют безопасность. Заброшенные дома защищают от ветра, хищников и резких температур. В их понимании — это идеальное гнездо", — поясняет доктор Алехандро Гомес, орнитолог из Университета Ла-Платы.

Проблема или шанс

Хотя феномен вызывает умиление у туристов, учёные настроены серьёзно. Во-первых, контакт животных с человеческой инфраструктурой может обернуться заражением и травмами. Во-вторых, посёлки — это не дикая природа, и слишком близкое соседство с цивилизацией может изменить поведение вида.

"Мы должны понимать, что это — не милый курьёз, а биологический сдвиг. Пингвины не просто осваивают территорию. Они подстраиваются под разрушенный ландшафт, оставленный человеком", — подчёркивает профессор Клара Мендоса, биолог.

Почему это происходит

Пингвины выбирают заброшенные поселения не случайно. Вода становится теплее, привычные маршруты миграции сбиваются, рыбы становится меньше. Освоение новых территорий — это борьба за выживание, а не желание сменить обстановку.

Сейчас наблюдается увеличение численности пингвинов в регионе. Это, казалось бы, хорошая новость. Но как именно будет развиваться их жизнь в новых условиях, пока неизвестно.

Уточнения

Пингви́новые или пингви́ны (лат. Spheniscidae) — семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных (Sphenisciformes).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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