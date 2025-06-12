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Полный песец: как арктические лисы вмешиваются в работу метеостанций

2:34
Зоосфера

В арктических просторах, где температура опускается ниже -40°C, не так уж много живых существ. Но те, кто там живут — выживают благодаря смекалке. Одни из таких "хитрецов" — арктические лисы, или песцы. Эти зверьки не только приспособились к суровым условиям Крайнего Севера, но и стали неожиданным вызовом для… науки.

Песец
Фото: Designed by Freepik by r3dmax, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Песец

Технологии против природы — и наоборот

Песцы давно освоили территорию рядом с метеостанциями и спутниковыми антеннами. Их привлекает тепло, запахи еды, а также… провода и пластиковые корпуса приборов.

"Мы впервые обратили внимание на проблему, когда получили странные данные со станции на архипелаге Шпицберген. Оказалось, что причина — не поломка оборудования, а зубы лисы", — рассказала доктор Эмма Хэйли, зоолог из Университета Копенгагена.

Песцы не просто грызут кабели — они умеют выкапывать их из-под земли, отгибать крышки с солнечных батарей и даже таскать части оборудования в свои логова.

Что ищут песцы

Есть несколько теорий. Одни исследователи считают, что лис привлекает остаточное тепло или слабый запах пластика, похожий на пищевые контейнеры. Другие говорят о чисто поведенческой причине — скуке.

"В условиях Арктики песцам просто нечем заняться большую часть времени. Они исследуют окружающий мир, а электроника — это что-то новое, неизвестное и потому особенно интересное", — отмечает профессор Людвиг Йенсен. эколог из Норвегии

Учёные против "шерстяных хакеров"

Проблема настолько масштабна, что метеорологи теперь проектируют оборудование с учётом "песцестойкости": провода помещают в металлические гофры, используют отпугиватели и даже защищают антенны капсулами с горьким веществом.

Однако не всё срабатывает. Некоторые лисы учатся обходить ловушки, а другие просто… привыкают к неприятному вкусу.

Когда лиса важнее климата

Казалось бы — мелочь. Ну погрызли звери провода. Но последствия могут быть серьёзными: сбой в передаче данных способен повлиять на глобальные климатические модели, спутниковую навигацию и прогнозы погоды для судоходства и авиации.

Метеостанции в Арктике — это не просто термометры на палке. Это важнейшие пункты, откуда поступает информация о состоянии атмосферы на всей планете.

Уточнения

Песе́ц или полярная лисица — вид хищных млекопитающих семейства псовых, обычно относимый к роду лисиц.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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