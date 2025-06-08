Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пресс мечты за 30 дней: топ-упражнений от фитнес-гуру
Волосы как в рекламе шампуня: за 5 секунд ты можешь добиться такого же блеска
Невидимая точка притяжения: птицы совершают один и тот же манёвр — 8 лет подряд
Полейте из чайника — и фитофтора отступит: помидоры будто оживают
Разрушение мифов о декрете: мнение Тины Канделаки шокирует взрослых мам
Лето на ложке: готовим лимонный десерт, чтобы освежиться в жару
Природа против хронической боли: воздух и вода лечат тело
Вентилятор включается, но прохлады нет — вот в чём настоящая причина
Чем столовская еда СССР отличалась от ресторанной: два мира — две кухни

Высота, тишина, материалы — три правила кормления, о которых не говорят на упаковке

2:28
Зоосфера

Мы заботимся о том, чем кормим своего питомца. Но редко задумываемся о том, где и как он ест. А ведь именно это напрямую влияет на настроение, пищеварение и общее самочувствие животного.

Кошка пьет из питьевого фонтанчика
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка пьет из питьевого фонтанчика

Неподходящее место — постоянный стресс

Миски, поставленные в проходе, рядом с шумной техникой или в зоне, где питомца могут потревожить дети или другие животные — источник постоянного напряжения. Животное не может расслабиться, начинает заглатывать еду слишком быстро или вовсе отказывается есть.

Идеальное место для кормления — тихое, спокойное, малопроходимое. Особенно важно, чтобы кошка могла видеть, кто приближается — для неё это вопрос безопасности.

Высота имеет значение

Миска, стоящая на полу, может казаться естественным решением. Но постоянное наклонение головы и шеи создаёт нагрузку на суставы и позвоночник, особенно у крупных собак или животных с проблемами ОДА.

Решение — подставка, приподнимающая миску на уровень плеч или локтей питомца. Ему будет удобнее есть, и при этом уменьшается риск срыгивания и дискомфорта после еды.

Какой материал миски безопаснее:

  • Пластик: лёгкий, но быстро царапается, впитывает запахи и может вызвать кожные раздражения.
  • Нержавеющая сталь: прочная, легко моется, не накапливает бактерии.
  • Керамика: тяжёлая, устойчивая, но выбирайте глазированную без сколов, чтобы исключить микротрещины.

Не забывайте про гигиену

Миски, особенно после влажного корма, нужно мыть после каждого приёма пищи. Остатки еды — это рассадник бактерий. Также всегда должна быть отдельная миска с чистой водой — подальше от еды, ведь инстинкты многих животных подсказывают им, что вода рядом с пищей может быть загрязнённой.

Еда как ритуал, а не стресс

Правильно организованное место кормления — это не прихоть. Это способ снизить тревожность, улучшить пищеварение и создать привычку, которая будет приносить питомцу радость. Сделайте простые шаги:

  • выберите тихое место
  • поднимите миску на нужную высоту
  • следите за чистотой
  • подберите подходящий материал

И каждый приём пищи станет для вашего любимца комфортным, спокойным и безопасным моментом дня.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Недвижимость
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире Аудио 
Пень сгнил, как по волшебству: простой способ, который работает сам
Садоводство, цветоводство
Пень сгнил, как по волшебству: простой способ, который работает сам Аудио 
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Домашние животные
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня Аудио 
Популярное
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки

Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.

Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
LADA Granta уходит, Iskra дешевеет — почему рынок встрепенулся
Вашингтон в бешенстве. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым
Дэниел Рэдклифф сравнил старых и новых актёров Гарри Поттера
Дэниел Рэдклифф сравнил старых и новых актёров Гарри Поттера
Последние материалы
Тренды, о которых вы не знали: 5 аксессуаров, которые в топе этим летом
Этот сыр обогнал даже яйца: скрытый лидер по белку
Налоговые вычеты станут доступнее: вот что изменится для миллионов россиян
Советские дачи: как выращивали овощи и отдыхали на природе
Гоша Куценко раскрыл секрет воспитания дочерей: почему он против их карьеры в кино
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Синтетика или хлопок? Тренер объяснила, какую одежду выбрать для летних тренировок
Экономное спасение от жары: превратите вентилятор в домашний кондиционер – это просто
Воробьёв впервые высказался о тайной свадьбе с Гарифуллиной: моё сокровище — только для меня
Высота, тишина, материалы — три правила кормления, о которых не говорят на упаковке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.