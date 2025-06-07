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Оставили собаку на 5 минут — салон превратился в смертельную ловушку

2:11
Зоосфера

С наступлением жары автомобили превращаются в настоящие печи. И всё ещё находятся те, кто думает: "Оставлю на пять минут, с приоткрытыми окнами, в тени — ничего не случится". Увы, случается. Ежегодно. Повторяется. Заканчивается трагедией.

Собака в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Собака в машине

Почему животным особенно тяжело

В отличие от людей, собаки и кошки почти не потеют. Их основной способ охлаждения — дыхание: через язык, лёгкие и немного через подушечки лап. При высокой температуре воздуха этого недостаточно. Внутри машины температура достигает 50-60 °C всего за 10-15 минут — даже с приоткрытыми окнами.

Животное начинает перегреваться — и быстро. Тепловой удар развивается стремительно:

  • учащённое дыхание
  • капельки слюны на губах
  • ярко-красный язык и дёсны
  • затем слабость, шаткость походки
  • рвота, потеря сознания, судороги

Без помощи это может закончиться необратимыми повреждениями органов и смертью.

Если вы стали свидетелем

Увидели животное в запертой машине? Посмотрите, как оно себя чувствует. Если признаки теплового удара очевидны — действуйте. Попробуйте найти владельца: объявление, громкоговоритель, стойка охраны.

Если найти хозяина не удаётся, звоните в экстренные службы: полиция, МЧС. В некоторых регионах можно вскрыть авто, если есть прямая угроза жизни — уточните это заранее.

Как избежать трагедии

Простое правило: никогда не оставляйте животное в машине летом, даже на несколько минут. Если едете по делам — оставьте питомца дома. Берёте с собой — не отпускайте из виду. Если сомневаетесь — выберите в пользу безопасности.

Комфорт дома — тоже важно

Дома позаботьтесь о прохладе:

  • миски с водой в нескольких местах
  • тенистые зоны для отдыха
  • охлаждающий коврик или бутылка с замороженной водой в полотенце

Жара — это не повод рисковать тем, кто вам доверяет.

Уточнения

Соба́ка  — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
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