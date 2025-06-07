Клещи нападают в парке и на даче: не теряйте время — это может быть смертельно

С наступлением тепла всё больше времени хочется проводить на улице: прогулки, поездки, дача, лес, парк. Но именно летом просыпаются главные враги питомцев — клещи. Маленькие, почти незаметные, они несут реальную угрозу здоровью и жизни животных.
Многие уверены: если собака не бегает по лесу, ей ничего не грозит. Или думают, что одной капли весной хватит до осени. Это опасные заблуждения. Клещи поджидают в траве, кустах и даже в городских парках. А заражение может произойти в любой момент.
Для собак особенно опасен пироплазмоз: заболевание развивается стремительно — вялость, отказ от еды, высокая температура, буроватая моча. Счёт идёт на часы. Кошки тоже не застрахованы: им грозят гемобартонеллёз, туляремия и другие инфекции.
Как защитить животное:
Не капайте на него масло или спирт — это может ухудшить ситуацию. Аккуратно удалите клеща специальным инструментом или петлёй из нитки, выкручивая без рывков. Обработайте ранку антисептиком, а самого клеща сохраните и покажите ветеринару.
Помимо клещей активны блохи, комары (переносят дирофиляриоз) и мошки. Последние часто вызывают сильный зуд, покраснение и аллергию у собак с чувствительной кожей.
Не забывайте и про внутренние паразиты — летом риск заражения особенно высок. Регулярная дегельминтизация — обязательная часть профилактики.
Не экономьте на защите: гораздо проще и дешевле предотвратить проблему, чем потом бороться с последствиями. Лето должно приносить радость, а не стресс — и для вас, и для хвостатых друзей.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.