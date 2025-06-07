Клещи нападают в парке и на даче: не теряйте время — это может быть смертельно

2:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С наступлением тепла всё больше времени хочется проводить на улице: прогулки, поездки, дача, лес, парк. Но именно летом просыпаются главные враги питомцев — клещи. Маленькие, почти незаметные, они несут реальную угрозу здоровью и жизни животных.

Фото: commons.wikimedia.org by Peretz Partensky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Алабай

Ошибки, которые совершают владельцы

Многие уверены: если собака не бегает по лесу, ей ничего не грозит. Или думают, что одной капли весной хватит до осени. Это опасные заблуждения. Клещи поджидают в траве, кустах и даже в городских парках. А заражение может произойти в любой момент.

Болезни, которые переносят клещи

Для собак особенно опасен пироплазмоз: заболевание развивается стремительно — вялость, отказ от еды, высокая температура, буроватая моча. Счёт идёт на часы. Кошки тоже не застрахованы: им грозят гемобартонеллёз, туляремия и другие инфекции.

Как защитить животное:

Используйте капли на холку, таблетки или ошейники — только по рекомендации ветеринара.

Следите за сроками действия препаратов и не пропускайте повторную обработку.

Некоторые формы защиты можно комбинировать (например, таблетка + ошейник), но только с одобрения врача.

После каждой прогулки осматривайте питомца, особенно в зонах риска: уши, шея, пах, подмышки, между пальцами.

Что делать, если клещ уже присосался

Не капайте на него масло или спирт — это может ухудшить ситуацию. Аккуратно удалите клеща специальным инструментом или петлёй из нитки, выкручивая без рывков. Обработайте ранку антисептиком, а самого клеща сохраните и покажите ветеринару.

Другие летние угрозы

Помимо клещей активны блохи, комары (переносят дирофиляриоз) и мошки. Последние часто вызывают сильный зуд, покраснение и аллергию у собак с чувствительной кожей.

Не забывайте и про внутренние паразиты — летом риск заражения особенно высок. Регулярная дегельминтизация — обязательная часть профилактики.

Здоровье начинается с профилактики

Не экономьте на защите: гораздо проще и дешевле предотвратить проблему, чем потом бороться с последствиями. Лето должно приносить радость, а не стресс — и для вас, и для хвостатых друзей.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

