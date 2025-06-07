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Выдра-призрак: животное, исчезнувшее 185 лет назад, снова вышло к людям

2:39
Зоосфера

Почти два века о ней не было ни слуху, ни следа. Учёные уже были готовы поставить точку. Но природа снова удивила: в ноябре 2024 года в Непале была впервые за 185 лет официально замечена азиатская малокоготная выдра — самый миниатюрный представитель выдр в мире.

Малокоготная выдра на берегу реки в Непале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Малокоготная выдра на берегу реки в Непале

Вымерла или просто пряталась

Азиатская малокоготная выдра (Aonyx cinereus) — самый крошечный и один из самых редких видов выдр. В последний раз её достоверно наблюдали в Непале аж в 1839 году. С тех пор — ни одного официального подтверждения. Пока гладкошерстные и евразийские выдры продолжали попадать в объективы учёных, их бескоготный сородич словно растворился. Некоторые учёные даже предлагали официально признать его вымершим в пределах страны.

Маленькое чудо на берегу

И всё же чудо произошло. В ноябре 2024 года, в районе слияния рек Рангун и Пунтара, лесники нашли ослабленную молодую выдру. Они начали её выхаживать, не зная, что перед ними — настоящая сенсация. Снимки отправили экспертам, и один из них, исследователь Мохан Бикрам Шреста, заподозрил: это может быть "та самая". Подтвердить помогла Группа специалистов по выдрам МСОП — это действительно была азиатская малокоготная выдра.

"Это выдающееся открытие для сохранения природы в Непале", — отметил Шреста в опубликованном отчёте.

Почему это открытие так важно

Это не просто редкая встреча с исчезающим видом — это шанс. Шанс пересмотреть политику охраны природы, учесть в национальных программах ещё одну уязвимую, но не утраченную часть биоразнообразия страны.

"Теперь, когда у нас есть конкретные доказательства, мы обязаны включить малокоготную выдру в политику и планы сохранения", — подчёркивает Санджан Тапа из Группы специалистов по выдрам.

Угрозы никуда не делись

Несмотря на радостную новость, сама выдра оказалась в бедственном состоянии — и это сигнал. Реки загрязнены из-за добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства, леса вырубаются, количество доступной пищи снижается. Без срочных мер вид может исчезнуть вновь — на этот раз навсегда.

Возвращение с посланием

Возвращение малокоготной выдры — это не просто триумф науки. Это напоминание о том, что природа может дать второй шанс. Вопрос только в том, воспользуемся ли мы им.

Уточнения

Азиатская бескоготная выдра или восточная бескоготная выдра (лат. Lutra cinerea, также Aonyx cinereus или Amblonyx cinereus) — хищное млекопитающее семейства куньих.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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