Пруд смерти: черепахи-убийцы захватили парк — что творится в этих жутких водах

Когда-то муниципальная вилла в Васто была любимым местом отдыха для горожан. Сегодня это место вызывает тревогу — не только из-за мусора и запущенности, но и по куда более жуткой причине: в пруду черепахи съели всех утят. Да, не образно — буквально.
На днях в пруду появилось семеро утят. Маленькие, пушистые — радость для посетителей. Но уже через несколько дней не осталось ни одного. Все они стали жертвами обитателей пруда — черепах вида Trachemys scripta. Этих красноухих пресмыкающихся, завезённых людьми, давно обвиняют в агрессивности и жёстком поведении в водоёмах.
Эти черепахи — одни из самых инвазивных в мире. Раньше их массово продавали в зоомагазинах, но, надоев хозяевам, они часто оказывались в городских прудах. Теперь они тут как хозяева: питаются не только растениями, но и птенцами, рыбой, амфибиями. В пруду виллы их около сотни. По сути — это биологическая ловушка.
"Черепахи уничтожили всех утят. Я годами прошу город перевезти их в центр сбора. Это требование ЕС, и другие муниципалитеты уже его выполнили", — говорит комендант Geav, добровольной экологической организации Марко Каннарса.
К трагедии с утятами добавляются и другие тревожные признаки деградации. Кислород в пруд подаётся с помощью питьевой воды — хотя рядом находится колодец старинного акведука. Вокруг — мусор, крысы, пустые кормушки. Пруд — не просто заброшен, он вреден для животных и опасен для посетителей.
На следующий день после праздника вилла встречала гостей переполненными баками и следами ночных тусовок. Парк, который должен быть зелёными лёгкими города, сегодня скорее напоминает забытое пространство. И всё это — на фоне экологического коллапса, который может только усугубиться, если не принять меры.
Пока власти тянут с решением, черепахи продолжают захватывать территорию. Утята уже стали их жертвами. Кто следующий? Время не на стороне природы. Пока одни наблюдают, другие пытаются спасти остатки парка. Вопрос лишь в том, успеют ли.
Черепа́хи — отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.
Черепа́хи (лат. Testudines) — отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.
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