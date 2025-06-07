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Пруд смерти: черепахи-убийцы захватили парк — что творится в этих жутких водах

2:37
Зоосфера

Когда-то муниципальная вилла в Васто была любимым местом отдыха для горожан. Сегодня это место вызывает тревогу — не только из-за мусора и запущенности, но и по куда более жуткой причине: в пруду черепахи съели всех утят. Да, не образно — буквально.

Красноухая пресноводная черепаха
Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Красноухая пресноводная черепаха

Утята исчезли. Остались только круги на воде

На днях в пруду появилось семеро утят. Маленькие, пушистые — радость для посетителей. Но уже через несколько дней не осталось ни одного. Все они стали жертвами обитателей пруда — черепах вида Trachemys scripta. Этих красноухих пресмыкающихся, завезённых людьми, давно обвиняют в агрессивности и жёстком поведении в водоёмах.

Не милые питомцы, а биологическая угроза

Эти черепахи — одни из самых инвазивных в мире. Раньше их массово продавали в зоомагазинах, но, надоев хозяевам, они часто оказывались в городских прудах. Теперь они тут как хозяева: питаются не только растениями, но и птенцами, рыбой, амфибиями. В пруду виллы их около сотни. По сути — это биологическая ловушка.

"Черепахи уничтожили всех утят. Я годами прошу город перевезти их в центр сбора. Это требование ЕС, и другие муниципалитеты уже его выполнили", — говорит комендант Geav, добровольной экологической организации Марко Каннарса.

Пруд мёртв, но питьевой водой всё ещё поливают

К трагедии с утятами добавляются и другие тревожные признаки деградации. Кислород в пруд подаётся с помощью питьевой воды — хотя рядом находится колодец старинного акведука. Вокруг — мусор, крысы, пустые кормушки. Пруд — не просто заброшен, он вреден для животных и опасен для посетителей.

Праздничные выходные — с запахом мусора

На следующий день после праздника вилла встречала гостей переполненными баками и следами ночных тусовок. Парк, который должен быть зелёными лёгкими города, сегодня скорее напоминает забытое пространство. И всё это — на фоне экологического коллапса, который может только усугубиться, если не принять меры.

Кто в ответе и где решения

Пока власти тянут с решением, черепахи продолжают захватывать территорию. Утята уже стали их жертвами. Кто следующий? Время не на стороне природы. Пока одни наблюдают, другие пытаются спасти остатки парка. Вопрос лишь в том, успеют ли.

Уточнения

Черепа́хи — отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.

Черепа́хи (лат. Testudines) — отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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