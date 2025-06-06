Утки? Нет, собаки: 12 пород с перепонками на лапах и суперспособностями

3:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кто бы мог подумать, что секрет выдающихся охотников, пловцов и копателей кроется… в лапах? Точнее, в их строении. Перепончатые лапы — не только утиная прерогатива. У некоторых собак они тоже есть — и это даёт им впечатляющее преимущество.

Фото: freepik.com is licensed under public domain собака плывет

Такие собаки могут не просто быстро плавать, но и уверенно копать, передвигаться по снегу, грязи и песку. Недаром их ценят спасатели, охотники и те, кто просто обожает активный отдых у воды. Вот 12 пород, у которых природа добавила немного "плавательной магии".

Лабрадор-ретривер

Главный любимец семей и рейтингов. Лабрадоры когда-то помогали вытаскивать сети и даже людей из ледяных вод, так что без перепонок было бы никак. Шерсть — водоотталкивающая, хвост — как руль. Плавать они умеют лучше многих пловцов.

Ньюфаундленд

Гигант с добрым сердцем и ластами вместо лап. Эти псы раньше вытаскивали улов из моря, а теперь часто спасают людей на воде. Густая шуба позволяет им не мёрзнуть, а лапы — уверенно грести.

Золотистый ретривер

Кузен лабрадора — золотистый ретривер — тоже обладает перепончатыми лапами. Пусть не такими выраженными, но для плавания и прогулок по слякоти этого вполне достаточно.

Пудель

Выведен для охоты на уток — да, пудель! Его лапы помогают и в воде, и на мокрой земле. К тому же грязь в локоны попадает чуть меньше, чем можно ожидать.

Такса

Сюрприз! Несмотря на "сосисочный" вид, у такс тоже есть перепонки. Они помогают им быстро копать и выискивать дичь под землёй — основная задача этих охотников.

Чесапик-бей-ретривер

Очередной ретривер, очередные перепонки. Эти собаки — профи в спасении и охоте, особенно если всё действие происходит в воде.

Веймарская легавая

Универсальный охотник с перепончатыми лапами, который уверенно бежит по любой поверхности и прыгает в воду, будто родился в ней.

Ирландский водяной спаниель

Любит воду в любом её проявлении. Купание — не просто хобби, а образ жизни. А всё благодаря тем самым лапам.

Оттерхаунд

Изначально охотился на выдр. И да, плавал он ничуть не хуже своей добычи — благодаря перепончатым лапам.

Немецкая короткошерстная легавая

Компактные перепонки и отличная манёвренность в воде. Отличный выбор для охоты и активных прогулок у водоёмов.

Новошотландский ретривер (толлер)

Мал, да удал. Отлично плавает, быстро бегает, охотится и обожает воду. Перепонки — ключ к его энергии и манёвренности.

Филд-спаниель

Обожает болотистую местность, уверенно передвигается по влажной почве. Вода для него — не препятствие, а любимая стихия.

Почему стоит обратить внимание на такие породы

Собаки с перепончатыми лапами — это не просто интересная биологическая особенность, а настоящее эволюционное преимущество. Они отлично плавают, быстро копают, легко передвигаются по сложным ландшафтам и при этом остаются верными, активными и умными компаньонами. Если вы любите природу, частые поездки к воде или просто хотите завести собаку с уникальными способностями — присмотритесь к этим породам. Возможно, именно такая лапка с "перепонкой" сделает вашу жизнь ярче и динамичнее.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

