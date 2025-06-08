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Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце

2:21
Зоосфера

Курица пойдёт в бой за цыплят, медведица — на смерть за медвежат. А волк, при первых признаках опасности… убегает.

Волк
Фото: flickr.com by Konrads Bilderwerkstatt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Волк

Кажется диким, да? Особенно когда мы знаем, насколько трепетно волки относятся к своим детёнышам. Но всё не так однозначно — и причина куда трагичнее, чем может показаться.

Человек страшнее медведя

Да-да, для волков именно человек — главный ночной кошмар. Если логово случайно находит медведь, волки могут сцепиться с ним в яростной драке, защищая потомство. Но стоит на горизонте появиться человеку — и взрослые волки спасаются бегством. Даже если позади остаются беззащитные волчата.

Почему? Всё просто. Люди веками вели охоту на волков. Облава на логово — старый, жестокий, но эффективный способ. И волки это усвоили на генетическом уровне: охотник — смертельная угроза. Важно не геройствовать, а выжить. Даже если это значит оставить детёнышей.

Не от трусости, а от боли

Волки — не бездушные предатели. Они — одни из самых нежных и заботливых родителей в дикой природе. Уход за потомством, обучение, общение — у них всё как у самых трогательных семейных историй. И потому выбор, стоящий перед ними в критической ситуации, невероятно тяжёл.

Когда охотники идут по следу, волк петляет, проверяет местность, слушает, высматривает. Если опасность подтверждается — срочная эвакуация. У продуманных родителей всегда есть запасное логово, куда можно перенести волчат. Но времени не всегда хватает.

Вернутся. Хоть на мгновение

Инстинкт велит уйти, но сердце не даёт забыть. Волки часто возвращаются — проверить, остались ли в живых их малыши. И если охотники устраивают засаду, могут застать волчицу в логове.

И тогда всё меняется. Отступать уже некуда. Волчица бьётся до последнего — и нередко уносит с собой тех, кто решил, что схватка будет лёгкой. Иногда даже охотники выходят из схрона потрёпанными. Потому что даже загнанный в угол волк — это зверь с сердцем родителя.

Уточнения

Волк или се́рый волк, или обыкнове́нный волк (лат. Canis lupus), — вид хищных млекопитающих из семейства псовых (Canidae). Наряду с койотом (Canis latrans), обыкновенным шакалом (Canis aureus) и ещё несколькими видами составляет род волков (Canis).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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