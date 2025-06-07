Каждый третий птенец — от любовника: шокирующая правда о чёрных лебедях

Белые лебеди — символ любви и преданности. А теперь забудьте это. В Австралии водятся их полные противоположности — чёрные лебеди, и семейные ценности у них весьма… творческие.
Чёрный лебедь — не только символ непредсказуемости, но и настоящий антипод белоснежного идеала. Да, они чуть легче и мельче своих собратьев-шипунов, но дело не в килограммах, а в нраве. Внешне всё чинно — пара на всю жизнь, совместные прогулки, родительский инстинкт. Но в тени камышей кипят страсти не хуже, чем в лебедином Беверли-Хиллз.
Учёные понаблюдали за 300 лебедиными парами и выяснили: каждый третий птенец в гнезде — от "левого" самца. Самки чёрных лебедей активно ищут гены получше, а потом спокойно возвращаются в основную семью. На удивление, такой подход работает: постоянный партнёр помогает вырастить потомство, а генетическое разнообразие делает птенцов крепче.
Примерно четверть всех пар среди чёрных лебедей — гомосексуальные. Но в отличие от большинства видов птиц, где в парочки чаще сбиваются самки, здесь всё наоборот — у чёрных лебедей в моде мужские дуэты. Пара самцов может:
Украсть яйца из чужого гнезда
Соблазнить самку на одну ночь, чтобы та снесла кладку, а потом её прогнать
Ребёнка потом воспитывают сами. Так сказать, мужской подход к родительству.
После высиживания, которое длится около месяца, малыши остаются с родителями на целых 9 месяцев. Всё это время их охраняют, учат жизни и прикрывают крылом — буквально. А уже через год молодёжь готова к созданию своих… уникальных семей.
Ле́беди (лат. Cygnus) — род птиц из отряда гусеобразных семейства утиных.
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