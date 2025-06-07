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Каждый третий птенец — от любовника: шокирующая правда о чёрных лебедях

2:00
Зоосфера

Белые лебеди — символ любви и преданности. А теперь забудьте это. В Австралии водятся их полные противоположности — чёрные лебеди, и семейные ценности у них весьма… творческие.

Чёрный лебедь
Фото: Вадим Савицкий
Чёрный лебедь

Они пришли из Австралии и разрушили все стереотипы

Чёрный лебедь — не только символ непредсказуемости, но и настоящий антипод белоснежного идеала. Да, они чуть легче и мельче своих собратьев-шипунов, но дело не в килограммах, а в нраве. Внешне всё чинно — пара на всю жизнь, совместные прогулки, родительский инстинкт. Но в тени камышей кипят страсти не хуже, чем в лебедином Беверли-Хиллз.

Семья есть, верности нет

Учёные понаблюдали за 300 лебедиными парами и выяснили: каждый третий птенец в гнезде — от "левого" самца. Самки чёрных лебедей активно ищут гены получше, а потом спокойно возвращаются в основную семью. На удивление, такой подход работает: постоянный партнёр помогает вырастить потомство, а генетическое разнообразие делает птенцов крепче.

Самцы с самцами — это тоже норма

Примерно четверть всех пар среди чёрных лебедей — гомосексуальные. Но в отличие от большинства видов птиц, где в парочки чаще сбиваются самки, здесь всё наоборот — у чёрных лебедей в моде мужские дуэты. Пара самцов может:

  • Украсть яйца из чужого гнезда

  • Соблазнить самку на одну ночь, чтобы та снесла кладку, а потом её прогнать

Ребёнка потом воспитывают сами. Так сказать, мужской подход к родительству.

Семейка на 9 месяцев

После высиживания, которое длится около месяца, малыши остаются с родителями на целых 9 месяцев. Всё это время их охраняют, учат жизни и прикрывают крылом — буквально. А уже через год молодёжь готова к созданию своих… уникальных семей.

Уточнения

Ле́беди (лат. Cygnus) — род птиц из отряда гусеобразных семейства утиных.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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