Они выглядят как ангелы в смокингах, но творят такое, что даже люди краснеют

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Забудьте всё, что вы думали о пингвинах. Эти "милые коротышки" из мультфильмов, оказывается, настоящие сексуальные анархисты и мастера драмы.

Фото: commons.wikimedia.org by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Императорский пингвин

Голливуд наврал

После "Мадагаскара" и "Делай ноги" в массовом сознании пингвины — это дружные, смешные и верные партнёры. Один из самых романтичных мифов: самец дарит самке камешек как кольцо. Всё это, увы, красиво только на экране.

Самки, которые всё решили

Пингвинихи, как выяснилось, — ещё те стратеги. Если партнёр ленится таскать камни для гнезда, она не будет стесняться флиртовать с другим — в обмен на камешки. А после "сделки" просто убегает. Без благодарности.

И это ещё не всё. Потеряла яйцо? Пойдёт и попытается стащить чужое. Или даже птенца. Драки между самками за детей могут длиться часами, а то и днями. Пингвиний материнский инстинкт — это бои без правил.

Самцы тоже не скучают

А самцы… Самцы не прочь "пообщаться" и с другими самцами. Да и вообще, если судить по мемуарам врача Джорджа Левика, пингвины образца 1912 года вели активную, разнообразную и абсолютно беспорядочную половую жизнь. Столь шокирующую, что его записи тогда решили не публиковать.

И немного баллистики

Кстати, эти птички умеют метко стрелять… ну, вы поняли. В прямом смысле. Давление в пингвиньей "пушке" доходит до 60 кПа, а дальность выстрела — до 1,5 метров. Чтобы улучшить точность, пингвины забираются повыше — на лёд, камень, горку. И оттуда бомбят округу.

Кто где живёт

Из 18 видов пингвинов только двое живут в Антарктиде — Адели и императорские. Остальные предпочитают жить в тепле: в Южной Африке, Австралии, Новой Зеландии и даже на Галапагосах. Самые известные — императорские пингвины. Их колонии настолько велики, что видны из космоса.

Уточнения

Пингви́новые или пингви́ны (лат. Spheniscidae) — семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных (Sphenisciformes).

