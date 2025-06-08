Топ-10 удивительных фактов о мануле, которые вас поразят

2:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На первый взгляд — пушистый комочек, а на деле — дикий интроверт, воин и одиночка. Манул не нуждается ни в компании, ни в уюте, ни в признании. И чем больше о нём узнаёшь, тем больше удивляешься.

Фото: commons.wikimedia.org by Albinfo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Манул

1. Отшельник по призванию

Манулы не любят никого — даже себе подобных. Живут обособленно, встречаются для размножения раз в год и тут же расходятся по норам. Мать-одиночка? Классика манульей семьи.

2. Маленький, но боевой

Если манул сталкивается с другим манулом — это почти всегда драка. И не по мелочи, а до последнего удара. Ни один сосед ему не мил.

3. Густота — оружие

На квадратном сантиметре меха — до 10 тысяч волосков. Такой "пуховик" позволяет спокойно бегать по снегу при -50°C. Даже лапы у него мохнатые, как варежки.

4. Много имён, один характер

Манул — это и "степная кошка", и "палласов кот", и даже "карликовое ухо". Ареал? От Сибири и Монголии до Тибета и Афганистана. И даже на Эвересте засветился.

5. Тихий как ниндзя

Манулы почти не издают звуков. А если уж нарушат молчание, то не мяукают — шипят, ворчат и рычат. Как будто недовольны всем на свете.

6. Дом? А зачем строить

Жильё они не строят. Если находят пустующую нору барсука или сурка — заселяются без лишних вопросов. Главное — чтобы никто не мешал.

7. Не подходит для плена

В зоопарках манулы часто впадают в депрессию, теряют интерес к жизни и отказываются от размножения. Только редкие экземпляры, как Тимофей из Московского зоопарка, умеют адаптироваться.

8. Родство под вопросом

Считается, что ближайшие "родственники" манулов — персидские кошки. И хотя учёные пока не уверены, сходство у них определённо есть — и в мехе, и в характере.

9. Легенда о морозах — правда

Манул — один из немногих, кто действительно чувствует себя отлично в лютую зиму. Ни минус 30, ни минус 50 его не пугают.

10. В дикой природе — железо, в неволе — фарфор

Удивительно, но в природе манулы живут "на износ", редко болеют и держатся стойко. А вот в неволе — частые проблемы со здоровьем: иммунитет слишком специфичен.

Уточнения

Ману́л или палла́сов кот (лат. Otocolobus manul) — хищное млекопитающее семейства кошачьих.

