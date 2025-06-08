Топ-10 удивительных фактов о мануле, которые вас поразят

На первый взгляд — пушистый комочек, а на деле — дикий интроверт, воин и одиночка. Манул не нуждается ни в компании, ни в уюте, ни в признании. И чем больше о нём узнаёшь, тем больше удивляешься.
Манулы не любят никого — даже себе подобных. Живут обособленно, встречаются для размножения раз в год и тут же расходятся по норам. Мать-одиночка? Классика манульей семьи.
Если манул сталкивается с другим манулом — это почти всегда драка. И не по мелочи, а до последнего удара. Ни один сосед ему не мил.
На квадратном сантиметре меха — до 10 тысяч волосков. Такой "пуховик" позволяет спокойно бегать по снегу при -50°C. Даже лапы у него мохнатые, как варежки.
Манул — это и "степная кошка", и "палласов кот", и даже "карликовое ухо". Ареал? От Сибири и Монголии до Тибета и Афганистана. И даже на Эвересте засветился.
Манулы почти не издают звуков. А если уж нарушат молчание, то не мяукают — шипят, ворчат и рычат. Как будто недовольны всем на свете.
Жильё они не строят. Если находят пустующую нору барсука или сурка — заселяются без лишних вопросов. Главное — чтобы никто не мешал.
В зоопарках манулы часто впадают в депрессию, теряют интерес к жизни и отказываются от размножения. Только редкие экземпляры, как Тимофей из Московского зоопарка, умеют адаптироваться.
Считается, что ближайшие "родственники" манулов — персидские кошки. И хотя учёные пока не уверены, сходство у них определённо есть — и в мехе, и в характере.
Манул — один из немногих, кто действительно чувствует себя отлично в лютую зиму. Ни минус 30, ни минус 50 его не пугают.
Удивительно, но в природе манулы живут "на износ", редко болеют и держатся стойко. А вот в неволе — частые проблемы со здоровьем: иммунитет слишком специфичен.
Ману́л или палла́сов кот (лат. Otocolobus manul) — хищное млекопитающее семейства кошачьих.
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