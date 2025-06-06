Пингвины тоже разводятся — и причина совсем не в любви

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие думают, что пингвины — образец семейной верности. Но новое австралийское исследование развенчивает миф о том, что эти милые морские птицы остаются с одним партнёром навсегда. Учёные наблюдали за 1000 парами маленьких пингвинов на острове Филлип в течение 13 лет и пришли к неожиданному выводу: около четверти союзов распались.

Фото: Flickr by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Императорские пингвины

Почему пингвины разводятся

Главная причина разрыва — неудачные попытки обзавестись потомством. Когда вылупление птенцов не приносит успеха, пингвины с высокой вероятностью сменят партнёра в следующем сезоне. В удачные годы — наоборот, пары чаще остаются вместе. Оказалось, что социальные связи у пингвинов не менее гибкие, чем у людей.

Условия диктуют поведение

Нестабильная среда — от перемен климата до дефицита пищи — может повысить уровень разводов. Условия жизни напрямую влияют на успех размножения, а значит, и на стабильность пар. В плохие годы уровень разводов поднимался до 45%.

Это меняет подход к защите

Понимание таких тонких социальных нюансов важно для сохранения популяций. Защита пингвинов — это не только охрана мест обитания, но и учёт поведенческих особенностей. Иначе стратегии сохранения могут не сработать.

А как же моногамия

Некоторые виды, например пингвины Адели, действительно могут возвращаться к одним и тем же партнёрам — но при условии, что те не подведут и прибудут к началу сезона. В целом же верность у пингвинов — вовсе не догма, а гибкий механизм, зависящий от шансов на успешное размножение.

Уточнения

Пингви́новые или пингви́ны (лат. Spheniscidae) — семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных (Sphenisciformes).

