Не игрушка и не ребёнок: за что кошка обижается сильнее всего

2:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошка не станет устраивать скандалы, если её задели. Но обиду запомнит — не из мстительности, а потому что стресс для неё не шутка. Некоторые поступки человека могут глубоко ранить питомца, даже если сам хозяин считает их мелочами.

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Игнор: когда кошка не понимает, за что

Решили наказать питомца молчанием и холодным взглядом? Кошка не поймёт, за что. Она не свяжет укус или шалость час назад с вашим хмурым молчанием.

Мурлыка просто будет теряться, пытаться подойти и заглядывать в глаза с надеждой. Поэтому игнор допускается только в краткой форме и сразу после инцидента — иначе питомец просто переживёт стресс.

Долгое одиночество

Кошки вовсе не такие уж одиночки. Даже независимые натуры привязываются к человеку и ждут его рядом. Когда хозяин подолгу отсутствует, животное не просто скучает — оно может впасть в тревожное состояние. Постарайтесь чаще быть рядом: кошке важно чувствовать вас рядом, даже если она просто дремлет в углу комнаты.

Крик и грубость

Кошки слышат в разы лучше людей, и громкие звуки для них болезненны. Крик вызывает не чувство вины, а страх. Питомец пугается и не понимает, что от него хотят. Вместо окрика лучше использовать спокойный, твёрдый тон — и не забывать убирать вещи, которые кошке нельзя трогать, предлагая ей безопасные альтернативы.

"Человечьи" привычки

Одежда, украшения, сюсюканье — всё это может быть мило для человека, но не для кошки. Животное со своим мехом не нуждается в нарядах, если только это не особый случай. Переусердствовать с очеловечиванием — значит нарушить границы питомца.

Беспокойство без причины

Всё, что для вас — пустяк, для кошки может быть вторжением. Разбудили её, когда она спала, унесли от миски или прервали умывание — всё это воспринимается как грубость. Дайте кошке быть кошкой: дождитесь, пока она будет свободна и настроена на общение.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

