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Лоток есть, а мира нет: почему кошка мстит и что исправить без ссор и швабры

2:46
Зоосфера

Многие владельцы котов уверены, что с лотком всё просто: купил, поставил, насыпал — и порядок. Но кошки так не думают. Для них туалет — это не просто место, а часть личного пространства. И если что-то не устраивает, пушистый друг обязательно об этом сообщит… на тапки.

Кошка в лотке
Фото: flickr.com by MiNe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка в лотке

Вот 11 частых ошибок, которые приводят к неприятностям — и простые способы их избежать.

1. Лоток стоит не там

Шумное место, проходная зона или соседство с миской — худшие места для лотка. Идеально — тихий угол, где кот чувствует себя в безопасности.

2. Наполнитель не нравится

Запах, пыль, текстура — кот может проигнорировать лоток из-за любого нюанса. Решение — эксперименты с разными типами наполнителей: древесный, силикагель, комкующийся, минеральный.

3. Пропустили уборку

Грязный лоток = бойкот. Чистить нужно ежедневно, менять наполнитель и мыть сам лоток — раз в неделю минимум.

4. Один лоток на всех

У вас два кота? Значит, нужно три лотка (по количеству питомцев + один). Идеально — разместить их в разных комнатах.

5. Аромат моющего средства

Резкие запахи отбивают желание заходить в лоток. Используйте уксус, соду или специальные нейтральные средства для мытья.

6. Запах не уходит

Сама по себе чистота не всегда решает. Поможет пищевая сода на дне лотка, проветривание и угольный фильтр.

7. Неподходящий лоток

Кто-то любит закрытые, кто-то — только открытые. Лоток должен быть удобным по размеру и форме, чтобы кот чувствовал себя свободно.

8. Сигналы игнорируются

Если кот обходит лоток стороной, ищет причины: возможно, он недоволен чистотой, расположением или у него проблемы со здоровьем.

9. Небезопасный наполнитель

Некоторые наполнители могут вызывать аллергию или даже опасны при проглатывании. Особенно у котят. Изучайте состав, выбирайте низкопыльные и безопасные варианты.

10. Ошибки при приучении

Котята быстро учатся, но только в атмосфере терпения. Никаких наказаний — только поощрение, повторение и мягкое напоминание после еды и сна.

11. Не следите за "результатом"

Изменения в лотке — как окно в здоровье питомца. Кровь, понос, запор — сигнал к визиту к ветеринару. Это не просто "туалетный вопрос", а часть заботы о благополучии любимца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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