Ходячий позитив: 7 кошек, которые устроят праздник в любом доме

1:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — это не только грация и независимость. Некоторые породы способны превратить квартиру в настоящий аттракцион! Любознательные, озорные, неугомонные — такие питомцы не дадут заскучать ни детям, ни взрослым.

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Абиссинцы — настоящие клоуны среди кошек. Они обожают интерактивные игрушки, лазанье по полкам и активные игры с хозяевами. Их неуемная энергия требует движухи — скучать не получится!

Бенгалы не зря кажутся дикими. Потомки леопардовых кошек, они прыгают, лазают и даже приносят игрушки, как собаки. Атлетичный нрав и страсть к активностям — всё при них.

Мейн-куны, несмотря на свои внушительные размеры, — это большие добряки с характером котёнка. Ловко оперируют игрушками лапами и обожают семейные посиделки.

Сиамцы не только красивые, но и невероятно эмоциональные. Эти "болтуны" любят быть в центре внимания, с удовольствием участвуют в подвижных играх и не прочь погонять мячик по всей квартире.

Скоттиш-фолды, с их милыми загнутыми ушками и забавными позами, — удивительное сочетание спокойствия и игривости. Они запросто устроят весёлую игру с бумажным шариком прямо на кухне.

Экзоты кажутся плюшевыми и неторопливыми, но с удовольствием откликаются на предложение поиграть. Они легко адаптируются к разному ритму жизни, оставаясь милыми и активными компаньонами.

Турецкие ваны — настоящие фанаты воды. Эти пловцы не прочь искупаться в ванной или порезвиться в умывальнике. Они неутомимы и всегда настроены на игру, особенно с элементом приключения.

Эти породы — как вечные дети: им всё интересно, везде нужно сунуть нос, и главное — сделать это вместе с вами.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



