Ходячий позитив: 7 кошек, которые устроят праздник в любом доме

Кошки — это не только грация и независимость. Некоторые породы способны превратить квартиру в настоящий аттракцион! Любознательные, озорные, неугомонные — такие питомцы не дадут заскучать ни детям, ни взрослым.
Абиссинцы — настоящие клоуны среди кошек. Они обожают интерактивные игрушки, лазанье по полкам и активные игры с хозяевами. Их неуемная энергия требует движухи — скучать не получится!
Бенгалы не зря кажутся дикими. Потомки леопардовых кошек, они прыгают, лазают и даже приносят игрушки, как собаки. Атлетичный нрав и страсть к активностям — всё при них.
Мейн-куны, несмотря на свои внушительные размеры, — это большие добряки с характером котёнка. Ловко оперируют игрушками лапами и обожают семейные посиделки.
Сиамцы не только красивые, но и невероятно эмоциональные. Эти "болтуны" любят быть в центре внимания, с удовольствием участвуют в подвижных играх и не прочь погонять мячик по всей квартире.
Скоттиш-фолды, с их милыми загнутыми ушками и забавными позами, — удивительное сочетание спокойствия и игривости. Они запросто устроят весёлую игру с бумажным шариком прямо на кухне.
Экзоты кажутся плюшевыми и неторопливыми, но с удовольствием откликаются на предложение поиграть. Они легко адаптируются к разному ритму жизни, оставаясь милыми и активными компаньонами.
Турецкие ваны — настоящие фанаты воды. Эти пловцы не прочь искупаться в ванной или порезвиться в умывальнике. Они неутомимы и всегда настроены на игру, особенно с элементом приключения.
Эти породы — как вечные дети: им всё интересно, везде нужно сунуть нос, и главное — сделать это вместе с вами.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Лев — грозный хищник, но даже его можно победить. Слон, бегемот, крокодил и не только — рассказываем, кто способен убить льва в схватке один на один.