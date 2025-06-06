Кажется, кошка ругается матом: вот что значит её резкое шипение

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему кошка мурчит, вдруг начинает крякать, а иногда воркует как голубь? Эти странные, но такие характерные звуки не просто милые — это её способ общаться. И если научиться "переводить", можно понять, чего пушистик хочет в каждый конкретный момент.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Довольный кот

Мурлыканье обычно ассоциируется с комфортом и удовольствием. Но не всё так однозначно: если при этом уши отведены назад, а хвост подёргивается — скорее всего, кошка испытывает стресс. Более того, известны случаи, когда кошки мурлыкали даже в предсмертном состоянии. Интересно, что частота мурлыканья совпадает с вибрациями, способствующими заживлению костей.

Мяуканье — это вовсе не универсальное "мяу". Интонации бывают разными: громкое — требование, жалобное — призыв к помощи, мягкое — дружелюбное приветствие. Именно через мяуканье кошка чаще всего "разговаривает" с человеком.

Шипение — предельно честный знак: кошка чем-то сильно недовольна. Это может быть страх, боль, раздражение. Услышали шипение? Не навязывайтесь и дайте ей уединиться.

Воркование — трогательный звук, похожий на птичье воркование. Так кошка может радоваться встрече, звать котят или даже флиртовать. Иногда она воркует перед "охотой" — на игрушку или птицу за окном.

Кряканье и стрекотание звучат особенно странно. Но это не сбой, а охотничья повадка: так кошки реагируют на потенциальную добычу. Или на еду, когда очень возбуждены.

Каждый звук — как слово в их языке. Поняв эти сигналы, можно выстроить более чуткую и крепкую связь со своим питомцем.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



