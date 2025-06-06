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7 лет — и уже пенсионер: как на самом деле считать возраст кота

1:47
Зоосфера

Кошачьи года — загадка, которую пытаются разгадать почти все владельцы пушистых любимцев. Ведь хочется понять: кто перед нами — ещё подросток или уже солидный пожилой зверь?

Бенгальская кошка
Фото: flickr. com by Rosana Prada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бенгальская кошка

Оказывается, пересчитать возраст кошки в "человеческий" действительно можно. Причём формула довольно проста и поможет взглянуть на вашего кота совсем по-новому.

Возраст в пересчёте на человеческий

Первые месяцы жизни кошки — словно ускоренная взрослая жизнь в миниатюре:

  • 1 месяц = примерно 6 месяцев по-человечески

  • 3 месяца = около 2 лет

  • 6 месяцев = уже 14 лет

  • 1 год = приблизительно 18 лет

  • 2 года = 25 лет

  • 3 года = 30 лет

А дальше всё работает по формуле:
(Возраст кошки — 2) x 4 + 24

Пример: коту 7 лет
→ 7 — 2 = 5
→ 5×4 = 20
→ 20 + 24 = 44 года

Такой питомец уже считается взрослым, а может и пожилым — особенно с кошачьей точки зрения.

Есть нюансы

Стоит помнить, что расчёты условные. Многое зависит от:

  • Породы

  • Здоровья

  • Образа жизни

  • Характера

Беспородные кошки часто живут дольше — 18, а то и все 20 лет. Но и среди породистых есть настоящие долгожители:

  • Сиамская

  • Мейн-кун

  • Русская голубая

  • Бирманская

  • Рэгдолл

  • Бенгальская

Эти красавцы могут прожить до 23 лет — а это почти 100 по-человечески.

Если возраст неизвестен

Приютили кошку с улицы и не знаете, сколько ей лет? Примерную цифру поможет назвать ветеринар. Он оценит состояние зубов, глаз и общее поведение животного.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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