7 лет — и уже пенсионер: как на самом деле считать возраст кота

Кошачьи года — загадка, которую пытаются разгадать почти все владельцы пушистых любимцев. Ведь хочется понять: кто перед нами — ещё подросток или уже солидный пожилой зверь?
Оказывается, пересчитать возраст кошки в "человеческий" действительно можно. Причём формула довольно проста и поможет взглянуть на вашего кота совсем по-новому.
Первые месяцы жизни кошки — словно ускоренная взрослая жизнь в миниатюре:
1 месяц = примерно 6 месяцев по-человечески
3 месяца = около 2 лет
6 месяцев = уже 14 лет
1 год = приблизительно 18 лет
2 года = 25 лет
3 года = 30 лет
А дальше всё работает по формуле:
(Возраст кошки — 2) x 4 + 24
Пример: коту 7 лет
→ 7 — 2 = 5
→ 5×4 = 20
→ 20 + 24 = 44 года
Такой питомец уже считается взрослым, а может и пожилым — особенно с кошачьей точки зрения.
Стоит помнить, что расчёты условные. Многое зависит от:
Породы
Здоровья
Образа жизни
Характера
Беспородные кошки часто живут дольше — 18, а то и все 20 лет. Но и среди породистых есть настоящие долгожители:
Сиамская
Мейн-кун
Русская голубая
Бирманская
Рэгдолл
Бенгальская
Эти красавцы могут прожить до 23 лет — а это почти 100 по-человечески.
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