Не говорите, что не знали: три вещи, которые навсегда портят отношения с кошкой

Кошки выглядят пушистыми, ласковыми и немного флегматичными. Но не обманывайтесь: за этой милой мордочкой скрывается существо с железной памятью и крепким характером. Кошка может простить многое — разбитую вазу, шумный пылесос и даже очередной поход к ветеринару. Но есть вещи, которые оставляют глубокий след. И вот что она точно не забудет.

Фото: Wikipedia by Pleaseappreciatemycat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Толстая кошка

1. Грубость: "Я тебе не плюшевая игрушка!"

Физическое наказание — это не просто табу, это разрушение доверия. Но даже без насилия кошка может обидеться всерьёз, если её хватают против воли, будят, когда она спит, или тискают, пока она ест или умывается. Всё это воспринимается как посягательство на личное пространство. И если такое поведение повторяется часто — считайте, вы вычеркнуты из круга её доверия.

2. Игнор: "Меня будто не существует"

Да, кошка независимая. Но не невидимая. Когда её не замечают, не разговаривают, не играют — это превращается для неё в постоянный фон стресса. Казалось бы, еда есть, вода есть — чего ещё? А вот внимания не хватает. От этого портится характер, появляется апатия, а иногда — нежелание вообще контактировать с человеком.

3. Полное одиночество: "Купили — и забыли"

Иногда создаётся ощущение, что кот в доме завёлся для декора. Поел, поспал — и ладно. А человек где-то в офисе, в делах, в телефоне. Так вот: даже самая самодостаточная кошка плохо переносит длительное одиночество. Она дичает, становится тревожной и отчуждённой. А если ещё и накажут за испорченное поведение — замкнётся окончательно.

А что простить всё-таки можно

Ну… почти всё. Резкий запах духов, неудачную стрижку, крик в сердцах или брызги воды. Кошки умеют терпеть и даже подстраиваться. Но если боль, страх или холодное равнодушие становятся нормой — эта кошка никогда не будет с вами до конца. Она останется рядом, но в душе — отдалится.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

