Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВИЧ больше не прячется: учёные нашли способ вытащить вирус из укрытия
Не говорите, что не знали: три вещи, которые навсегда портят отношения с кошкой
20 лет любви: как Подольская и Пресняков отметили юбилей знакомства — детали роскошного праздника
Обязательная карта спасения: как новые правила изменят вождение в России
Пластик можно перерабатывать по-новому — вот почему это ещё не делают
Цуккини больше не скучны: итальянская хитрость превращает их в кулинарный шедевр
Как делать румынскую тягу, не повреждая спину? Эти советы помогут безопасно наращивать силу
5 дешёвых продуктов, которые по составу не уступают дорогим БАДам
Прощай яркие цвета: этот стильный купальник — новый тренд пляжной моды

Обнимашки под запретом: вот почему кошки не выносят быть на руках

2:37
Зоосфера

Мечтаете взять любимицу на руки, прижать к себе и почувствовать мурчащее счастье? А в ответ — царапки, шипение и резкий прыжок из объятий? Не обижайтесь. У кошек на это веские причины.

Белый кот с чёрной мордой
Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый кот с чёрной мордой

1. Терпеть не могу, когда не контролирую

Кошки — не только ласковые пушистики, но ещё и территориальные охотники. Они любят контролировать обстановку и терпеть не могут, когда кто-то ограничивает их движения. Для них руки — как капкан: движение сковано, почва под лапами исчезла.

Особенно ярко это проявляется у независимых кошачьих личностей. Обнять такую — всё равно что попробовать удержать ветер.

2. Все кошки разные — и это нормально

Как и люди, кошки бывают интровертами и экстравертами. Кто-то сам прыгает на колени, а кто-то предпочитает находиться рядом, но не "в плену". Это не значит, что вас не любят. Просто у них другой способ проявления привязанности: потереться о щёку, лежать рядом, тихонько следовать по пятам.

3. Раньше было неприятно — и теперь на руки нет доверия

Если кошку однажды схватили грубо, напугали ребёнком или потащили к ветеринару без подготовки, — она это запомнит. Теперь всякий раз при попытке взять её на руки в голове всплывает тревожный флешбек.

Соню, например, когда-то напугал шумный малыш. С тех пор она настороженно относится к чужим рукам и даже мои воспринимает с оглядкой.

4. Болит — а сказать не может

Самый тревожный вариант: если раньше кошка спокойно давалась на руки, а теперь внезапно стала нервной, это может быть сигналом о боли. Болезненная спина, ушиб лапы, внутренний дискомфорт — и кошка избегает контакта, потому что ему сопутствует неприятное ощущение.

Если поведение изменилось резко и кошка стала не только пугливой, но и вялой, прячется или отказывается от еды — лучше сходить к ветеринару.

Что делать

  • Уважать границы. Не навязывайтесь. Чем спокойнее вы ведёте себя, тем безопаснее кошке рядом с вами.

  • Не хватайте. Позвольте кошке самой решить, хочет ли она подойти.

  • Используйте позитивные ассоциации. Лакомства, ласковый голос, мягкое одеяло — всё, что вызывает у неё чувство уюта.

  • Наблюдайте. Если поведение меняется резко, особенно с агрессией — не исключено, что причина в здоровье или стрессе.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Авто
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит Аудио 
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
Правда ТВ
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном Аудио 
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Красота и стиль
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают Аудио 
Популярное
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают

Пигментные пятна появляются с возрастом, после солнца или прыщей. Как эффективно от них избавиться — рассказываем про лучшие домашние и салонные методы.

Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
Американский ветеран требует: Запад должен сам ликвидировать Зеленского Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Последние материалы
Прощай яркие цвета: этот стильный купальник — новый тренд пляжной моды
Шоколадный миллионы: Турция увеличила экспорт в Россию почти в три раза
10 вещей, которые можно стирать в машинке — а вы точно об этом не знали
Топ-5 самых частых проблем в современных автомобилях и как их избежать
Обнимашки под запретом: вот почему кошки не выносят быть на руках
Жизнь Чака: почему этот фильм Майка Фланагана стал лучшей экранизацией Стивена Кинга?
Без биометрии — не пустят: Литва мешает туристам проехать в Калининград
Меньше запахов, больше пользы: как лавровый лист спасает салон без химии
Знаменитый монстр Несси обладал уникальной стратегией охоты. Спасения от него нет
Сыр как русская рулетка: в каких случаях можно отравиться даже элитным продуктом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.