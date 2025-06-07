Обнимашки под запретом: вот почему кошки не выносят быть на руках

2:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мечтаете взять любимицу на руки, прижать к себе и почувствовать мурчащее счастье? А в ответ — царапки, шипение и резкий прыжок из объятий? Не обижайтесь. У кошек на это веские причины.

Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белый кот с чёрной мордой

1. Терпеть не могу, когда не контролирую

Кошки — не только ласковые пушистики, но ещё и территориальные охотники. Они любят контролировать обстановку и терпеть не могут, когда кто-то ограничивает их движения. Для них руки — как капкан: движение сковано, почва под лапами исчезла.

Особенно ярко это проявляется у независимых кошачьих личностей. Обнять такую — всё равно что попробовать удержать ветер.

2. Все кошки разные — и это нормально

Как и люди, кошки бывают интровертами и экстравертами. Кто-то сам прыгает на колени, а кто-то предпочитает находиться рядом, но не "в плену". Это не значит, что вас не любят. Просто у них другой способ проявления привязанности: потереться о щёку, лежать рядом, тихонько следовать по пятам.

3. Раньше было неприятно — и теперь на руки нет доверия

Если кошку однажды схватили грубо, напугали ребёнком или потащили к ветеринару без подготовки, — она это запомнит. Теперь всякий раз при попытке взять её на руки в голове всплывает тревожный флешбек.

Соню, например, когда-то напугал шумный малыш. С тех пор она настороженно относится к чужим рукам и даже мои воспринимает с оглядкой.

4. Болит — а сказать не может

Самый тревожный вариант: если раньше кошка спокойно давалась на руки, а теперь внезапно стала нервной, это может быть сигналом о боли. Болезненная спина, ушиб лапы, внутренний дискомфорт — и кошка избегает контакта, потому что ему сопутствует неприятное ощущение.

Если поведение изменилось резко и кошка стала не только пугливой, но и вялой, прячется или отказывается от еды — лучше сходить к ветеринару.

Что делать

Уважать границы. Не навязывайтесь. Чем спокойнее вы ведёте себя, тем безопаснее кошке рядом с вами.

Не хватайте. Позвольте кошке самой решить, хочет ли она подойти.

Используйте позитивные ассоциации. Лакомства, ласковый голос, мягкое одеяло — всё, что вызывает у неё чувство уюта.

Наблюдайте. Если поведение меняется резко, особенно с агрессией — не исключено, что причина в здоровье или стрессе.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



