Обнимашки под запретом: вот почему кошки не выносят быть на руках

Мечтаете взять любимицу на руки, прижать к себе и почувствовать мурчащее счастье? А в ответ — царапки, шипение и резкий прыжок из объятий? Не обижайтесь. У кошек на это веские причины.
Кошки — не только ласковые пушистики, но ещё и территориальные охотники. Они любят контролировать обстановку и терпеть не могут, когда кто-то ограничивает их движения. Для них руки — как капкан: движение сковано, почва под лапами исчезла.
Особенно ярко это проявляется у независимых кошачьих личностей. Обнять такую — всё равно что попробовать удержать ветер.
Как и люди, кошки бывают интровертами и экстравертами. Кто-то сам прыгает на колени, а кто-то предпочитает находиться рядом, но не "в плену". Это не значит, что вас не любят. Просто у них другой способ проявления привязанности: потереться о щёку, лежать рядом, тихонько следовать по пятам.
Если кошку однажды схватили грубо, напугали ребёнком или потащили к ветеринару без подготовки, — она это запомнит. Теперь всякий раз при попытке взять её на руки в голове всплывает тревожный флешбек.
Соню, например, когда-то напугал шумный малыш. С тех пор она настороженно относится к чужим рукам и даже мои воспринимает с оглядкой.
Самый тревожный вариант: если раньше кошка спокойно давалась на руки, а теперь внезапно стала нервной, это может быть сигналом о боли. Болезненная спина, ушиб лапы, внутренний дискомфорт — и кошка избегает контакта, потому что ему сопутствует неприятное ощущение.
Если поведение изменилось резко и кошка стала не только пугливой, но и вялой, прячется или отказывается от еды — лучше сходить к ветеринару.
Уважать границы. Не навязывайтесь. Чем спокойнее вы ведёте себя, тем безопаснее кошке рядом с вами.
Не хватайте. Позвольте кошке самой решить, хочет ли она подойти.
Используйте позитивные ассоциации. Лакомства, ласковый голос, мягкое одеяло — всё, что вызывает у неё чувство уюта.
Наблюдайте. Если поведение меняется резко, особенно с агрессией — не исключено, что причина в здоровье или стрессе.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Пигментные пятна появляются с возрастом, после солнца или прыщей. Как эффективно от них избавиться — рассказываем про лучшие домашние и салонные методы.