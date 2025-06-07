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Ни родословной, ни понтов — а пользы в пять раз больше: за что любят дворовых котов

2:24
Зоосфера

Да, мы живём в мире, где внешний вид нередко решает всё. Пушистый как облако британец, грациозный сфинкс или модный шотландец — таких питомцев покупают, чтобы было чем похвастаться. А обычные дворовые коты? Они будто вне моды. Хотя именно у этих "простяков" есть качества, перед которыми любая порода может скромно потупиться.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com
Кошка

1. Бесплатный, но бесценный

Дворового кота не нужно заказывать у заводчика и ждать помёт — он уже есть, ждёт вас в подвале, на остановке или в приюте. Он не стоит ни рубля, но отдаст вам себя целиком. Только не забывайте: бесплатность — не значит "без обязательств". Забрали с улицы — отвечайте, как за породистого.

2. Хитрее некуда

Уличные кошки — как бойцы невидимого фронта. Они знают, где прятаться, как выпросить вкусняшку, умеют открывать шкафы и запоминать, где хранятся игрушки. Они учатся жить рядом с человеком не потому, что родились в тепле, а потому что умеют адаптироваться.

3. Крепче иммунитет, крепче нервы

У них не модная родословная, зато отменное здоровье. Беспородные мурлыки не прошли через десятки поколений искусственного отбора, а значит — меньше генетических болячек. А значит — меньше визитов к ветеринару и больше лет вместе.

4. Любовь без условий

Они помнят, каково это — быть никому не нужным. Может, поэтому так сильно цепляются за тех, кто их приютил. Конечно, и породистые коты могут быть ласковыми, но уличные часто любят глубже, искреннее и сильнее. Без кокетства и поз.

5. Рожден охотником

Дворовая кошка — это маленький хищник с опытом. Мыши, крысы, тараканы — для неё это не игрушки, а привычная добыча. Потому в деревнях и на дачах чаще всего берут именно таких котов — не по красоте, а по делу.

И, между прочим, дворняжки бывают шикарными внешне. Никакие документы не нужны, чтобы быть красавчиком. Главное — не родословная, а любовь. Если ищете преданного компаньона, а не очередной повод для сторис — посмотрите на тех, кто давно ждёт вас за окном.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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