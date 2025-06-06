Красивые, но коварные: что скрывают привычные растения на подоконнике

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Ваш кот вдруг стал пристально разглядывать цветы на окне? Или уже пробует на зуб яркие лепестки? Это не безобидная шалость, а тревожный сигнал, на который стоит обратить внимание.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка на кровати

Многие кошки инстинктивно тянутся к зелени. Это нормально: так они получают недостающие витамины и помогают себе избавиться от шерсти в желудке — зелень облегчает пищеварение и действует как мягкое очищающее средство.

Но между травкой и комнатным цветком — огромная разница. То, что украшает наш дом, может быть смертельно опасным для питомца.

Сок, пыльца или даже аромат некоторых декоративных растений содержат токсины. Попробовав такой "деликатес", кот рискует получить сильное отравление.

Чем это грозит

Рвота и диарея

Отказ от еды

Вялость, сонливость

И даже судороги в тяжелых случаях

Особенно опасны:

Лилии

Диффенбахия

Филодендрон

Азалии

Хризантемы

И это лишь малая часть опасных "соседей" по подоконнику.

Смертельный исход маловероятен, но тяжелое отравление — вполне. Так что лучше предупредить, чем лечить.

Что делать

Уберите все подозрительные растения туда, куда кот не дотянется.

Замените их на безопасные варианты: посадите овёс или купите специальную кошачью траву в зоомагазине.

Пусть в доме растет только то, что радует глаз и не вредит вашему пушистому исследователю. Его здоровье — в ваших руках.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

