Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не дайте чернильной гнили уничтожить ваши томаты
Секрет в семечках: что ест человек, у которого не седеют виски
Лето в ложке: клубничное мороженое без сахара – об этом рецепте почему-то молчат диетологи
 Супы мира: согрейся по-итальянски, по-восточному и по-славянски
Экологический сбор взлетает: какие товары подорожают в 4-5 раз
Кризис среднего возраста: Арнольд Шварценеггер обзавёлся домашним зоопарком
Заветные кубики пресса гарантированы: 3 упражнения для корпуса, которые рекомендуют тренеры
Красивые, но коварные: что скрывают привычные растения на подоконнике
Чем покрасить фасад дачного дома, чтобы не перекрашивать каждые два года

Питомец в машине: одна летняя ошибка, которая стоит жизни

2:00
Зоосфера » Собаки

Лето — не только про солнце и отдых. Это еще и опасность, которая поджидает за стеклом автомобиля.

Собака потягивается
Фото: Designed be Freepik by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака потягивается

До сих пор многие думают: "Оставлю на пять минут, окна приоткрыты, машина в тени — ничего не случится". Но именно такая уверенность каждый год приводит к гибели животных.

Даже приоткрытые окна не спасают. Температура в закрытой машине может за считанные минуты подняться до 50-60 °C. Салон превращается в духовку, а животное внутри — в жертву.

Организм собак и кошек охлаждается в основном через дыхание и немного через подушечки лап. Они не потеют, как люди, и не могут справиться с перегревом самостоятельно.

Тепловой удар развивается стремительно:

  • учащенное дыхание;
  • обильное слюнотечение;
  • покраснение языка и десен;
  • вялость, шаткость;
  • рвота, диарея;
  • потеря сознания, судороги.

Без срочной помощи ветеринара — летальный исход почти неизбежен.

Что делать, если вы заметили животное в горячем авто

Посмотрите, как оно себя чувствует. Лежит без движения, тяжело дышит? Каждая секунда важна.
Попробуйте найти владельца — через объявления, магазины, парковки.
Если ситуация критическая, звоните в полицию или МЧС.
В ряде регионов допускается вскрытие авто для спасения жизни животного.

Как избежать беды

  1. Никогда не оставляйте питомца в машине летом — даже "на минутку".
  2. Планируйте поездки с учетом этого.
  3. Лучше взять животное с собой или оставить дома в прохладе.
  4. Обеспечьте доступ к воде в нескольких местах, создайте тень.
  5. Используйте охлаждающие коврики или замороженные бутылки, завернутые в полотенце.

Тепловой удар легче предотвратить, чем лечить. Не испытывайте судьбу — животные вам доверяют.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
После дождя машина начала тупить? Виноват не мотор и не бензин, а один маленький элемент
Авто
После дождя машина начала тупить? Виноват не мотор и не бензин, а один маленький элемент Аудио 
Больше веса или больше повторений: что лучше для набора мышечной массы?
Новости спорта
Больше веса или больше повторений: что лучше для набора мышечной массы? Аудио 
Змея на огороде? Есть способ выгнать её, не приближаясь
Садоводство, цветоводство
Змея на огороде? Есть способ выгнать её, не приближаясь Аудио 
Популярное
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться

Если за вами едет машина ДПС — это не всегда сигнал тревоги. Рассказываем, как вести себя спокойно, не нарушая правил и своих прав.

ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Глубокий тыл отменяется: Кедми призвал Россию не расслабляться даже в Сибири Дмитрий Плотников Все застыли в ожидании ответа Путина за диверсии и теракты ВСУ Любовь Степушова Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров
Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025
Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Последние материалы
Секрет в семечках: что ест человек, у которого не седеют виски
Лето в ложке: клубничное мороженое без сахара – об этом рецепте почему-то молчат диетологи
 Супы мира: согрейся по-итальянски, по-восточному и по-славянски
Экологический сбор взлетает: какие товары подорожают в 4-5 раз
Кризис среднего возраста: Арнольд Шварценеггер обзавёлся домашним зоопарком
Заветные кубики пресса гарантированы: 3 упражнения для корпуса, которые рекомендуют тренеры
Красивые, но коварные: что скрывают привычные растения на подоконнике
Чем покрасить фасад дачного дома, чтобы не перекрашивать каждые два года
Питомец в машине: одна летняя ошибка, которая стоит жизни
Импортозамещение в действии: что скрывает новый российский аналог Flightradar24
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.