Питомец в машине: одна летняя ошибка, которая стоит жизни

Лето — не только про солнце и отдых. Это еще и опасность, которая поджидает за стеклом автомобиля.
До сих пор многие думают: "Оставлю на пять минут, окна приоткрыты, машина в тени — ничего не случится". Но именно такая уверенность каждый год приводит к гибели животных.
Даже приоткрытые окна не спасают. Температура в закрытой машине может за считанные минуты подняться до 50-60 °C. Салон превращается в духовку, а животное внутри — в жертву.
Организм собак и кошек охлаждается в основном через дыхание и немного через подушечки лап. Они не потеют, как люди, и не могут справиться с перегревом самостоятельно.
Без срочной помощи ветеринара — летальный исход почти неизбежен.
Посмотрите, как оно себя чувствует. Лежит без движения, тяжело дышит? Каждая секунда важна.
Попробуйте найти владельца — через объявления, магазины, парковки.
Если ситуация критическая, звоните в полицию или МЧС.
В ряде регионов допускается вскрытие авто для спасения жизни животного.
Тепловой удар легче предотвратить, чем лечить. Не испытывайте судьбу — животные вам доверяют.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Если за вами едет машина ДПС — это не всегда сигнал тревоги. Рассказываем, как вести себя спокойно, не нарушая правил и своих прав.