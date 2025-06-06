Питомец в машине: одна летняя ошибка, которая стоит жизни

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Лето — не только про солнце и отдых. Это еще и опасность, которая поджидает за стеклом автомобиля.

Фото: Designed be Freepik by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака потягивается

До сих пор многие думают: "Оставлю на пять минут, окна приоткрыты, машина в тени — ничего не случится". Но именно такая уверенность каждый год приводит к гибели животных.

Даже приоткрытые окна не спасают. Температура в закрытой машине может за считанные минуты подняться до 50-60 °C. Салон превращается в духовку, а животное внутри — в жертву.

Организм собак и кошек охлаждается в основном через дыхание и немного через подушечки лап. Они не потеют, как люди, и не могут справиться с перегревом самостоятельно.

Тепловой удар развивается стремительно:

учащенное дыхание;

обильное слюнотечение;

покраснение языка и десен;

вялость, шаткость;

рвота, диарея;

потеря сознания, судороги.

Без срочной помощи ветеринара — летальный исход почти неизбежен.

Что делать, если вы заметили животное в горячем авто

Посмотрите, как оно себя чувствует. Лежит без движения, тяжело дышит? Каждая секунда важна.

Попробуйте найти владельца — через объявления, магазины, парковки.

Если ситуация критическая, звоните в полицию или МЧС.

В ряде регионов допускается вскрытие авто для спасения жизни животного.

Как избежать беды

Никогда не оставляйте питомца в машине летом — даже "на минутку". Планируйте поездки с учетом этого. Лучше взять животное с собой или оставить дома в прохладе. Обеспечьте доступ к воде в нескольких местах, создайте тень. Используйте охлаждающие коврики или замороженные бутылки, завернутые в полотенце.

Тепловой удар легче предотвратить, чем лечить. Не испытывайте судьбу — животные вам доверяют.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

