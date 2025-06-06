История Леонардо, неуловимой черепахи, найденной после 9-месячного побега

2:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Леонардо, черепаха из Англии, сбежала и исчезла на целых 9 месяцев, но в конце концов была найдена всего в километре от дома. Эта необычная история приключений старой черепахи могла бы стать сюжетной линией для фильма о детях-ниндзя, ведь Леонардо, как и его киногерои, смог проявить невероятную изобретательность и скрытность.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon Tonge, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Слоновая черепаха

Как исчезла черепаха

Леонардо был домашней черепахой, живущей с Рейчел Этчес в английском городе Ульверстон. Он был привычен к прогулкам по саду, но в один момент летом прошлого года черепаха исчезла. Рейчел, заботясь о детях, на мгновение отвлеклась, и в этот момент Леонардо воспользовался шансом на побег. Это был не первый случай, когда черепаха пыталась сбежать — несколько лет назад он уходил, но вскоре вернулся. Но на этот раз его приключенческий дух увел его далеко.

Несмотря на месяцы поисков и публикации в социальных сетях, Леонардо не возвращался. Все уже начали терять надежду, пока через 9 месяцев один человек, выгуливающий собаку, не заметил черепаху всего в километре от дома.

Леонардо вернулся домой после долгого отсутствия

Оказавшись в местном зоомагазине, Леонардо был сразу опознан и возвращен домой. Видимо, черепаха вырыла себе нору для спячки в земле, где и провела большую часть зимы. Весной, с наступлением тепла, Леонардо вернулся к жизни, проснувшись и покидая свою логово.

Такое поведение — вполне естественное для черепах. Эти рептилии, как и все холоднокровные животные, нуждаются в тепле для поддержания нормальной температуры тела и обмена веществ. Зимой они часто впадают в спячку, а с приходом весны возвращаются к активной жизни.

Необычный побег черепахи

Рейчел, удивленная долгим отсутствием Леонардо, отметила, что черепахи гораздо более любопытные и предприимчивые, чем многие могли бы подумать.

"Они всегда исследуют границы своего пространства", — сказала она.

Леонардо показал, что даже с медленным темпом и ограниченной мобильностью можно отправиться на приключение, которое даже не привлекло внимание в течение нескольких месяцев.

Эта история доказывает, что даже самые медленные и спокойные создания способны на удивительные поступки. Леонардо, возможно, не был быстрым бегуном, но его путешествие стало настоящим подвигом для его владельцев.

Уточнения

Черепа́хи — отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.

