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Корги, который покорил Китай: как Фузай стал первой полицейской собакой своей породы

Зоосфера

В Китае появился новый герой, который оказался не просто профессионалом в своей сфере, но и покорил сердца миллионов. Фузай - корги, ставшая первой полицейской собакой этой породы в стране, привлекла внимание не только своими удивительными навыками, но и уникальной харизмой. В этом маленьком существе сочетаются высокие служебные качества и неподдельная дружелюбность, которые сделали его настоящей звездой среди местных пользователей социальных сетей.

Полицейская собака Фузай
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Полицейская собака Фузай

Маленький, но мощный: необычные навыки Фузаи

Фузай родился в Вэйфане, в провинции Шаньдун, и с раннего возраста проявил невероятные способности. В возрасте всего двух месяцев он был отобран для службы в полицейском подразделении. Несмотря на свой маленький размер, этот корги продемонстрировал отличные обонятельные способности, легко находя взрывчатые вещества, даже в самых ограниченных пространствах. Примечательно, что Фузай не только быстро адаптировался к заданиям, но и нередко показывал лучший результат по сравнению с более крупными и привычными полицейскими собаками, такими как бельгийская овчарка малинуа.

Звезда социальных сетей: Фузай становится инфлюенсером

Слава Фузаи быстро вышла за пределы полицейской службы. Видео с его участием, которые снимались во время тренировок или в повседневных ситуациях, быстро распространились в китайских социальных сетях, особенно на Douyin (китайский аналог TikTok). Его милые и забавные моменты — такие как, например, когда его "наказали" за сон во время службы или за маленькую шалость — собрали миллионы просмотров. Эти ролики не только развлекали, но и демонстрировали Фузаи как добродушного и обаятельного питомца, что сделало его настоящим инфлюенсером среди собак.

Социальный символ: Фузай как посланник перемен

Однако история Фузаи — это не только забавные видео. Его карьера полицейской собаки имеет глубокий социальный подтекст. В стране, где традиционно жесткая политическая и военная система, Фузай стал символом гуманности и открытости. Домашние животные в Китае становятся все более популярными, и Фузай в этом контексте воплощает перемены в восприятии полицейских учреждений. Его присутствие в системе национальной безопасности приносит больше эмпатии и тепла в строгие и отстраненные институты, помогая выстраивать более близкие отношения между полицией и гражданами.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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