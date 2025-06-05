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Заключённые ради шоу: как два медведя сбежали от мучений и нашли свободу на острове Уайт

2:59
Зоосфера

Представьте, что ваши лучшие годы проходят в клетке, а единственное, что вам известно — это взгляды людей и их восхищение. Такую жизнь в течение многих лет переживали Бенджи и Балу, два бурых медведя, которые стали пленниками в одном азербайджанском ресторане. Их держали в тесных клетках, выставляя на показ для привлечения клиентов. Однако история этих братьев-отчаянных животных обрела счастливый финал, и теперь они наслаждаются свободой в новом доме на острове Уайт.

Бурый медведь
Фото: commons.wikimedia.org by Malene Thyssen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бурый медведь

Жизнь в клетке: пытка для медведей

Бенджи и Балу были заперты в маленькой клетке, где каждый день стал для них испытанием. Без воды для купания, без возможности уйти от посторонних глаз и спрятаться от шума, эти медведи жили, как живые аттракционы, предназначенные только для развлечения людей. Существование без элементарных условий для животных, без возможности жить в естественной среде, оставило свой след на братьях.

Спасение: долгий путь к новой жизни

Судьба медведей изменилась, когда они были перевезены в заповедник Wildheart на острове Уайт в Великобритании. Преодолеть почти 5000 километров было не просто. Но благодаря помощи множества людей, которые собрали более 200 000 фунтов стерлингов, медведи начали свой долгожданный путь к лучшему будущему. После промежуточного приюта в Глазго, братьям предстояло путешествовать по суше и морю, чтобы достичь своего нового дома.

Новый дом: свобода в пределах вольера

Оказавшись в Wildheart, Бенджи и Балу больше не были в клетке. Здесь их ждал просторный вольер площадью 3500 м², наполненный травой, прудами и деревьями, где они могли ощутить себя настоящими медведями. Хотя они не смогут полностью вернуться в дикую природу, этот вольер стал для них настоящим спасением, предоставив шанс на восстановление инстинктов, которые они утратили за годы заключения.

Адаптация: время для новых привычек

Персонал заповедника понимает, что такой резкий переход в новые условия может стать для Бенджи и Балу источником стресса. Поэтому они будут находиться вдали от глаз публики, пока не привыкнут к своему новому дому. Здесь медведи смогут изучать поведение, которое они забыли или никогда не имели возможности развить.

История, которая вдохновляет

Хотя судьба Бенджи и Балу завершилась счастливо, их история не является исключением. До сих пор многие дикие животные по всему миру продолжают страдать в неволе, становясь заложниками человеческого жестокого отношения. Но спасение этих медведей — пример того, как совместными усилиями можно изменить жизнь и подарить свободу тем, кто в ней нуждается.

Уточнения

Запове́дник — участок территории (акватории), на котором сохраняется в естественном состоянии весь его природный комплекс.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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